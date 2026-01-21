劉黎兒觀點》組織票「太香」！立憲公明合併「中道改革連合」衝200席抗高市 親中疑雲罩頂

[Newtalk新聞] 為了在2月8日眾議員選舉，立憲民主黨的議員必須先退黨來參加「中道改革」，有許多議員不服，不贊成此項做法；但到了21日，有146人參加，只有1人不願退黨參加「中道」還有1人在猶豫中。目前在眾議院擁有148席的日本最大在野黨立憲民主與24席的公明黨共組新黨，在制定黨綱時幾乎全部接受了公明黨的主張，尤其最重要的是立憲民主黨原本跟公明有三大不同，即安保方面認為安倍時代制定的安保法案有違憲之處或是反對改憲，也反對核電！

這兩黨共組新黨是日本的藍白合？是否親中？ 圖：攝自TBS

但是立憲民主卻全盤接受公明主張，尤其最受矚目的核電，反核的立憲民主改成「確認安全性為確實以及有實效的避難計畫，以及獲得所在地同意的核電可以重啟」，此外也同意深化改憲及現實性外交國防政策的議論，也認定如果處於和平安全法制所定義的存亡危機事態時，為了本國防衛而行使自衛權是合憲的」等等！公明黨因為過去跟自民黨聯合執政26年，因此安倍時代的安保三法等等都是公明黨自己參與同意的，無法馬上翻臉改變主張！

立憲民主黨在黨綱方針多方遷就小黨公明黨，圖為兩黨幹事長的記者會。 圖：攝自NHK

但立憲明明是比公明大了6倍的政黨，卻不得不接受公明黨的主張，主要原因是公明黨背後有宗教組織創價學會，創價學會在日本號稱可以動員800萬組織票，幾乎每個選區有9千至2萬5千票，而且還願意配合需要而遷戶口等等，是最有效率的組織票，過去自民黨也因此跟公明黨搭檔執政，在選舉時靠公明黨組織票才能當選的議員非常多，評估每次選舉有一百多名自民黨議員受到創價學會的幫忙，尤其眾議院小選區是有2至4成依賴創價學會，可以說是依賴度非常高！

也因此高市早苗當選自民黨總裁後，自民、公明分道揚鑣，各界都認為自民黨小選區的眾議員今後有數十人會落選，更可怕的是創價學會改去支持立憲民主黨，對於不斷衰退的既有大黨的立憲民主黨，當然欣然接受！所以，立憲民主黨只好把自己長年的政治理想原則都鎖在抽屜裡來配合公明黨，因為立憲民主也太想要創價學會的組職票了！尤其這次公明黨跟立憲民主的聯手不是公明黨主動，而是來自背後創價學會的要求，因此學會票非常鐵，實在太誘人了，立憲民主無法拒絕！

立憲民主黨為了想要創價學會的票在各種基本主張上接受公明黨的主張。 圖：攝自NHK

許多立憲民主黨眾議員對於公明黨的宗教性質以及過度跟自民黨類似之處非常排拒，但為了自己能當選，只好接受，像是曾訪台的曾任東京武藏野市長的松下玲子就是其中一位，她被認為是前總理菅直人的接班人，是最守立憲民主黨理想的政治家，但她去年選眾議員時敗選，後來靠比例（不分區）敗部復活，這次在小選區如果有創價學會票支持的話，她就可以直接當選，不必搞羞恥的復活劇，她表示自己即使退出立憲民主去加入「中道改革」也將繼續反核，但她的發言在網路上遭到許多人批判！

此外，民主立憲黨雖然是比較偏左的政黨，但是基本上不是親中的政黨，立憲民主黨內還有蓮舫等成立的日台懇（議員懇談會）組織，去年的國慶酒會，也有大批立憲民主黨議員出席，而且黨魁野田佳祐等也不時訪台！但是這次聯手對象的公明黨則是非常親中的政黨，這是因為背後創價學會創辦人已故池田大作跟中國有特殊因緣，在田中角榮跟中國建交前就跟中國非常友好，至今不變，也因此反中的高市早苗當選總裁後，公明黨不得不跟自民訣別，也被認為背後有中國影響在！

立憲民主黨與公明黨創立中道改革連合，發表黨徽後，網上流傳偽造的類似的中國中革連的徽章，故意指跟新黨一樣，中道改革表示要提告。 圖：攝自日本雅虎新聞

現在立憲民主黨為了學會票而甘於扮演被公明黨併吞的角色，讓人憂心，新政黨是否也會一起變成親中政黨？在「中道改革連合」創立後，馬上有媒體或網民指出這個中道莫非是親中之道，是邁向中國之道等等，對於新黨的親中立場有所懷疑！另一方面「中道改革連合」名稱跟中國的團體中革連一樣，馬上有人偽造一個幾乎完全一樣的黨徽，指跟中國的一模一樣，在網路上瞬間擴散了600多萬次，新黨「中道改革連合」馬上宣布自己的黨徽發表後才有網路偽造的中國中革連的假徽章出現，該黨將追究法律責任！

目前日本眾議院各黨議員數，新黨中道改革將提名200人以上參選，人數直逼自民黨。 圖：攝自日經新聞

「中道改革連合」將提名200多人，如果全數當選，則比自民黨更大！這也是高市所說的「你們是選擇高市首相？還是野田或齋藤或其他人當首相？」但新黨是否能成功不知道？因為許多立憲民主原來的支持者對於「中道」還是有所排拒，是否能馬上轉向投給中道還有疑問，只是創價學會票非常確實，這些選票從自民轉向立憲民主黨，自民黨顯然會有數十人會陷入當選危機，而立憲民主黨的馬力大增，成為這次眾議員選舉的最大變數！也是高市最大危機！但是到底獲得創價票神助後，立憲或許真的可以迴避持續的衰退，去年的參議員選舉其實選票減少最多的並非自民黨而是立憲民主黨，也因此這次只好接手打了創價學會的強心針來跟公明黨合作。藥效如何？要開了票箱才知道！

