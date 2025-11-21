劉黎兒觀點》脅迫無效！中國禁陸客團制裁日本反成神助攻 日本觀光更清淨賺更多
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗有關台灣有事可能構成日本存亡危機事態的發言引起中國大怒，中國要求道歉及撤回發言外，還放任大阪總領事發文要斬首高市等，美國駐日大使葛拉斯數度挺日，指出中國自曝本性，一直沒表態的華府國務院也於21日開始牽制中國，而且「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）也譴責中國，中國對日威脅恐嚇，不斷升級，尤其在經濟方面等於官方主導沒收訪日陸客團或禁止尚未真的恢復進口的日本水產等，這樣懲戒日本，有效嗎？沒有陸客的日本今後顯然將成為日本觀光最大強項，一條龍讓日本賺不到錢的陸客團排擠效果太大了！
高市首相多少仗勢自己的史上第二高支持率而逐漸展現早苗色彩，也因此在國會答詢時都在官僚準備的稿子之外，總會添加一些自己的語言，讓國民易解且印象深刻，有關台灣有事答詢，高市認為沒有超出日本政府至今立場，頂多是比較具體舉例而已，拒絕撤回，也不會道歉，雖然日本在外交事務層次上派出外務省亞太局長到北京說明而遭中國亞洲局長擺出教訓姿態等，中國對日本非難不斷升高，中國恐嚇本色不斷暴露，造成原本不挺高市鷹派作法的左傾想法的人也對中國反感加深！
日本原本是世界最聽中國話、最不敢反抗的國家，而且因為戰後教育讓日本一直對中國心懷愧疚，對中國真的言聽計從，有時卑屈到了讓人咬牙的程度，但中國不好好珍惜這樣的日本，不斷揍日本想殺雞儆猴，但揍日本的各種行徑都只暴露中國太沒世界行情而已，只是格外暴露中國式多麼野蠻的國家而已；日中風暴掀起後，美國駐日大使葛拉斯數度挺日，20日更明確表明日中紛爭美國絕對挺日，而且北京很難戒掉脅迫習慣；美國國務院發言人湯米 皮戈特（Tommy Pigott）也在21日主動表明美國反對片面改變台海現狀，日本認為是牽制中國發言！
中國官方放任外交官發文或外交部本身貼出許多殘暴不堪的貼文，如中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，在X發文「那骯髒的頭顱，就該毫不猶豫斬掉」，或中國外交部14日在X用日語貼出以紅底大字指「若試圖挑戰中國人民底線，必遭迎頭痛擊，在超過14億中國人民血肉所築的鋼鐵長城面前頭破血流」等等，這些貼文本身相當骯髒，不僅讓日本人真的認識了中國猙獰面目，也引發國際譴責，如一週前邀請蕭美琴去年會演講的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）就譴責中國，指出高市答詢是「非常正當，因為對台灣環境緊張激化會導致廣泛風險敲響警鐘」。因此日本前著名的眾議山里志櫻里發文感謝薛劍！
中國到底對高市答詢內容有什麼不滿？
1） 高市7日台灣有事言論，前提部分較少被提到，其實是最惹火中國的；高市當天是遭曾任外相及立憲民主黨黨魁的岡田克也故意以套話式質詢時所作的答辯，高市主要有一個前提是「要看中國北京政府將台灣完全至於統治之下是採取什麼手段」這點就很明確反對中國武統台灣，而且字眼說得很詳細！
2） 高市緊接著說「若出動戰艦而伴隨動武的話，我認為再怎麼想也可能構成日本存亡危機事態」也因此日本的集體自衛權解禁，也就是至今歷代首相，包括安倍也採取模糊戰略的部分，高市明確化，甚至還自由發揮而舉例指出是「戰艦」這點在日本國內也引起爭議，但大部分看法認為高市舉例也是很一般性的推演，稱不上露出一手給中國看！
3） 安倍雖然說出﹝台灣有事就是日本有事﹞但安倍是在卸任後才說的，高市財上任沒幾天就以現任首相說，完全不在乎中國反應．是中國最無法忍受的！
中國除了外交上對高市潑髒水外，其他也採取固有的一些制裁手段，最重要的是要求不去日本旅行，亦即沒收陸客團，雖然陸客今年1－9月來日本旅遊人數749萬人，約佔外國客23.7%，其他韓國679萬人（21.5%），台灣504萬人（15.9%） ，美國240萬人、香港182萬人，總數約3165萬人；雖然如此有專家評估如果沒收陸客持續一年的話，日本損失1.7兆日圓！
但顯然這個數字是很誇張的數字，目前大概影響或許有6成，其他的陸客不在乎，覺得日本還是最合宜好玩，而日本國民沒有排中情緒，跟中國官方宣傳的不一樣；最重要的是日本雖然評估陸客每人在日本消費24萬日圓，因此陸客消費1兆6400億日圓，但事實上陸客團一落地就被中國人的巴士帶到中國人開的旅館及免稅店或經手採購藥妝品等，全面一條龍，日本其實賺不到什麼錢，只承受觀光公害！日本有點影響的是拼命想做陸客生意的唐基柯德量販店等股票下跌而已！
陸客團不來日本，日本網上一片歡聲，感謝中國政府沒收陸客，因為沒有陸客的日本耳根清靜，甚至有人寫出「沒有你們的新幹線安靜而優雅，沒有你們的京都才是『雅』，沒有你們的銀座才適合和服，沒有你們的居酒屋才美味，沒有你們的溫泉才清潔，沒有你的世界真幸福！」陸客對日本一般人而言近乎災難程度，許多日本人都認為無法去京都等地旅遊，而且也對其他各國觀光客有排擠效果，許多國家旅客都想找沒陸客的地方玩，現在沒陸客將成為日本觀光的一大強項，雖然還有4成的陸客會不顧中國中央勸誡而繼續來日本玩！
中國還以日本業者沒提具周全的科學檢測證明而不接受日本水產進口申請，事實上日本從311之後遭中國禁運水產品後，也從未真正恢復，北海道也僅有少數帆立貝業者準備提出申請而已，中國的禁運其實沒有實質制裁效果，而且在中國禁運這段期間，日本也已經改銷往美國及東南亞了，大致已擺脫對中國的依賴了，影響微乎其微；和牛也是，雖然今年7月石破政權時代，中國一度答應要解禁已經禁了20年的和牛，但事實上還沒真的開始，即使被禁，更不痛不癢！
中國因為把怒吼聲不斷升高，但只是自己丟臉，沒收陸客團等手段效果有限，日本只是沒有禁止許多中國需要的機械機出口而已，否則中國經濟制裁回力會傷到自己，但當下很難下台，中國禁運水產品也都只說是檢驗證件問題，表示還有轉圜餘地，沒有真的要大鬧翻，目前或有人想藉反日而得勢得利，以及為了剛見過高市的習近平的面子，暫時還無法找到可行的下台階吧！
