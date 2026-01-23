劉黎兒觀點》高人氣能變支持選票？高市早苗的「豪賭」 是國民簽下「空白支票」…

日本首相高市早苗以首相職位去留作為「豪賭」，力爭拿下眾院過半席次233席。 圖：翻攝「X」@jimin_koho

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗在19日傍晚舉行記者會表明要在23日解散國會，進入眾議員大選。她在去年10月31日才剛上任，不到3個月，就想趁自己支持率高的時候搞大選而讓自己能更為所欲為，但她表明記者會裡，就是不斷重複自己的名字，要國民簽下空白支票給她，然後她表示會賭上自己的職位，但卻只敢賭執政黨的自維過半，這其實就是現狀，讓原本支持她的許多媒體或保守派人士也都非常反感。日本國民雖然喜愛高市，但過半反對她解散，自民黨支持率依然只有3成，甚至低於3成，她期待的自民單獨過半的奇蹟真會出現嗎？日本人真的會全權交付給還沒實績的她嗎？看來極度不樂觀！

高市在19日表明記者會中連呼自己的名字，要求國民開空白支票給她而把國家經營交給高市早苗。 圖：攝自TBS

日本各媒體在高市決定要解散國會搞大選後的民調顯示，顯示雖然連偏左的朝日新聞都有67%支持高市，或日經則高達70%，但是自民黨的支持率朝日只有29%，日經更只有28%，都比去年眾議員選舉前低！尤其自民黨這次選舉在小選區部分失去1萬到2萬多創價學會鐵票的支持，非常不安，自民黨要單獨過半，非常困難！

只是選票不開出來不知道，高市的支持率真的能變成選票嗎？就像小泉純一郎在2005年雖然有郵政民營化的議題，但主要就是賭國民對小泉的狂愛，小泉的支持率當時都約85%甚至近9成，至今維持史上最高，也因此小泉居然獲得大勝！

高市上任不到三個月還沒任何實績搞高支持率解散，讓人不安，覺得勝算不大。 圖：攝自NHK

高市這次想複製小泉效果，但是真的行嗎？她的支持率高，但也不過是第三名，跟小泉或細川護熙差很多，而且這次她因為事前沒跟讓她當選的麻生太郎等商量，得罪自民黨內許多人，最主要是許多支持她的保守陣營的媒體或人士也都有強烈背叛感，因此都對她舉反旗，因為她的人氣，至今支持的許多政論節目也都轉為開罵或憂心！

高市早苗在23日解散眾院，27日公告選舉，2月8日投開票，雖然說擔心耗損民力，速戰速決，但結果至少要花700億日圓，而且冰天雪地的北海道或本州日本海等地，根本連選舉公告板都無法設置，選舉活動無法真的進行，投開票都很困難。而且正值日本大學考試期間，也是各地公務員面對三月底年度結束前最繁忙的時期，日本至今都故意迴避這個時間舉行。但高市非常自信，居然選了這個時期搞大選！

高市表示她跟維新聯合執政的一些合意，要求國民同意也是解散的大義名分之一。 圖：攝自NHK

上任不到3個月就要解散國會，引起原本支持她的各界最大反彈原因是她在國會討論預算期間解散國會，讓日本4月起的新年度預算眼看無法如期通過，今後必須靠暫定預算來度日；而且高市許多主張還得罪許多人，如原本支持她的最大勞動組織「連合」的會長芳野友子，芳野原本很開心女性當選首相，如同她能爬到很男性味道的連合跟高市維持了一段蜜月期，但最近因為夫妻別姓問題，高市拿一個擴大舊姓辦法來敷衍，讓她很生氣，結果還開記者，表示這次選舉要繼續支持立憲民主黨跟公明黨共組的中道改革新黨以及國民民主黨！自民黨內認為高市要搞大選卻不看眼色，不必故意在此時否定夫妻別姓。但不看眼色就是高市，高市解散就是想要搞成今後完全不看眼色也能選的狀態！

但高市支持率現在從各民調來看，都靠年輕人支持，而且主要是靠網路宣傳，日本網路從安倍時代就因為有費心經營，相當右翼化，但現在這些高市支持者，在政黨支持及投票時，則未必投給既有老大政黨的自民黨，而是投給新興的參政黨、日本保守黨等！

雖然日本不是總統制，高市卻要國民投票選她當總理大臣，是史無前例的說法。 圖：攝自TBS

高市在預算沒過毫無實績狀況下搞大選，讓許多支持她的媒體右傾新聞，或許多保守系刊物如「PRESIDENT」等都對她不以為然，尤其高市說要拿自己的去留當賭注，但結果勝負線卻設在「執政黨過半」而不是「自民黨過半」。問題是目前自民與維新雖然差一席，但還有原本維新而現為無黨派的議員表明支持，加上高市超高支持率，連國民民主黨也都想入閣而原本對高市舉雙手贊成，高市想做的沒有做不了的。現在連國民民主黨的玉木雄一郎都反高市起來，認為她等預算通過的2個月後再解散多好，讓許多選舉承諾如幫助國民對抗物價高漲難關或玉木所提的增加打工族或普通家庭實質收入的法案等過了之後再說多好！

但高市覺得自己支持率夠高，只有趁此狂熱換成選票，就更能為所欲為，最糟糕的是她在19日的表明記者會時除了跟在野黨差不多的消費稅的食品2年免稅外，沒有任何具體方針，只是要國民信賴高市早苗，連呼自己的名字，宛如教主洗腦式的說法，有點恐怖，許多政治評論家都認為高市太過度錯覺了，而且連原本支持高市的「PRESIDENT」都強烈批判高市等於是要國民簽下一張空白支票給她，讓她當皇帝！

高市表示她要一睹自己總理大臣職位，但是勝負線卻只敢設定執政黨過半的現狀。 圖：攝自TBS

高市表示自己有些政策，甚至是會導致社會分裂的爭議性的政策，她希望國民相信她，而全權交給她，要國民這次選舉是選高市早苗首相，而不是選野田（佳佑）或齋藤（鐵夫）或其他人當首相，但是日本是議會內閣制，而非總統制，而且對於有爭議性的議題，國民是想在國會深入討論，但高市卻希望國民用選票給她能獨斷決定的權力，讓人覺得非常有違和感，至今不論哪位首相，尤其安倍晉三也從來沒有如此操作過，也因此「PRESIDENT」指高市差安倍差太遠了！

高市其實現在也是隨心如意狀態，但她夢想自民黨會單獨過半，表示靠她的高支持率而獲得的成果，問題是她的「我是高市早苗」是否真的能換成選票，這當然不到最後無法斷言！

高市再三表示為了實現政策而想加速提高檔位而搞大選，但支持她的讀賣新聞也擔心她如此獨斷獨行是否能確立實現政策的體制。 圖：攝自NHK

高市表示「我是為了實現政策而加速一個檔位」而搞大選，但是連原本超支持高市的讀賣新聞社論都很懷疑地認為高市是否能建立一個能實現政策的體制，甚至提醒高市，原本非現實的立憲民主黨為了跟公明黨組新黨，在安保或修憲及核電三大問題上都相當遷就而修正了，也會吸走原本支持自民的保守票，呼籲高市不要掉以輕心！

連支持高市的讀賣新聞都在社論裡對高市有所懷疑，提醒她要注意在安保及修憲走現實路線的立憲民主黨跟公明的中道新黨會吸走保守陣營選票。 圖：攝自NHK

高市至今多少用吹泡沫的寬鬆銀根作法來維持高人氣，但日銀及市場都有相當戒心，她的人氣是否能撐到2月8日並化為選票，還是未知數，但中國媒體已經開始大捧有親中公明黨主導的中道改革連合，唱衰高市，甚至連新華社都惡意指「早苗」為「毒苗」！中國今後也必將會跟去年一樣介入日本參眾議員選舉！

因為高市對台繼承安倍路線而極度友善，不希望她吃滑鐵盧，但這次她過度自信地搞高支持率解散，要得逞相當不容易呢！

