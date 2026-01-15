劉黎兒觀點》高市早苗賭很大！想趁7成超高支持率速戰速決 內外夾殺「危機四伏」

目前自民及維新是加前維新的無黨派三人才過半，因此想變成安定多數也是可以理解的。 圖：攝自朝日電視

[Newtalk新聞] 高市早苗首相在去年10月21日才剛當上日本第一位女首相，因為搞銀根寬鬆的積極財政動員，大吹泡沫，日本股市連日大漲，不斷創新高，即使有台灣有事發言，她的支持率也沒掉，總有7成左右，但一開年，就傳出她要解散國會搞大選，到14日正式取得執政黨內部同意，打算速戰速決，23日解散，27日公告選舉，2月8日眾議員選舉就會投開票，雖然高市本人支持率很高，但自民黨舊態依然，支持率還是只有3成，高市人氣是否真的能換選票與議席，還有很大疑問？尤其高市強硬作法刺激在野立憲民主與公明聯合，成為選舉大變數！此外至今不斷搶走自民議席的參政黨也會大幅成長，照常吸收不喜歡自民的保守票，也因此高市危機四伏！

自民黨幹事長鈴木俊一是麻生太郎妻舅，他表示這次選舉勝負線是自民跟維新是否能獲得安定多數。 圖：攝自NHK新聞

高市突然要解散國會而改選眾議員，各界大吃一驚，不僅在野黨準備來不及，自民黨內部也是．高市這次決定事前並沒跟當初捧她當上首相的麻生太郎商量，甚至也沒跟麻生妻舅的自民黨幹事長鈴木俊一討論，據說主要是她所啟用的安倍時代促成首相官邸主導的智囊今井尚哉的主意，高市只跟自己最信賴的官房長官木原稔以及自民黨選舉對策委員長古屋圭司（也是主導對台國會議員交流的日華懇會長）商量，不僅麻生及鈴木內心不舒服，自民黨內部反彈不小，因為每個選區都失去至今聯合執政的公明黨基本票1至2萬票，影響重大，許多議員可能因此落選，可能性高達3﹑40人，而且自民黨內也毫無要選舉前兆，許多議員表示來不及準備，連海報都印不出來！

國民民主黨的玉木雄一郎表示希望能早日讓國民入手所得實質增加，必須預算案通過才行，無法理解高市為何突然解散，他們原本要提名51人，現在準備來不及。 圖：攝自朝日電視

參議員選舉大躍進的參政黨這次要提名30-40人，顯然會捲走自民黨很多議席，高市因此危機四伏。 圖：攝自朝日電視

在野黨更是群起大批判，認為高市解散缺乏大義名分，尤其現在解散國會的話，需要費時兩個月的本年度預算的審議顯然在年度結束的三月前無法完成，高市所說的各種經濟上的承諾如物價高漲對策等都還沒開始，或是跟國民民主黨達成協議的各種如將年收壁障從103萬日圓提高為160萬日圓等都無法兌現，而且對於4月年度開始各種支出還得搞「暫定預算」來渡過，因此原本都還打算跟自民黨談聯合執政的國民民主黨黨魁玉木雄一郎都批判高市突然來的解散，他表示想不通為何高市要趕在此時解散，應該等預算審完，政策實現看得見了才來解散才對！

國民民主黨現在在眾議院有27席，打算趁人氣而在大選中增加為51席，但現在太匆忙，幾乎只能提名41人，相當不滿！

高市突然的解散，刺激了立憲民主黨與公明黨大聯手，共提比例候選人。 圖：攝自TBS

最令人意外的是，為了打倒高市政權，最大在野黨立憲民主黨跟去年退出聯合執政黨的公明黨要為了統一提名比例（不分區）候選人，甚至打算共組標榜中道新黨，雖然立憲民主內部對於跟以宗教組織創價學會為母體的公明黨合作還有抗拒，但在15日傍晚得出如何採取選舉合作的結論，看來確定是立憲民主黨成立新的政治團體，跟公明黨共同提名比例候選人，提名名簿上兩黨並列，這樣對立民獲得公明黨組織票非常有利，相對而言，對自民不利！

許多自民黨幹部很生氣，認為高市完全沒對黨內有任何說明，太突兀了；而且日本已經36年來都沒在1月解散、2月初投開票了，因為此時日本北國如北海道、青森等都是冰天雪地，選舉集會或投開票本身都很困難！

日本36年來沒在一月解散國會搞大選的，因為豪雪地帶都是零下10度左右，選舉活動及投開票困難。 圖：攝自TBS

日本去年跟今年一直在搞中央選舉，讓人覺得政治家什麼都沒做，只在選舉有空時才搞政治，完全不把國民放在眼裡，此外，一次眾議員選舉需要花費600至700億日圓，這也都是國民血稅，高市一直表示要搞物價高漲對策，但現在為了選舉，預算審議等於中斷，國民生活依然未獲改善，也因此高市解散，讓國民觀感不好！

最大在野黨立憲民主黨表示中斷預算案的審議搞解散，是不講理的解散。 圖：攝自NHK新聞

許多人認為高市現在有很高的支持率應該趕快做事，建立能取信於國民的實績才好，不要把原本贏了得棋下輸了，不懂高市為何要打沒有勝算的仗！當然高市以及現在自民黨說明是因為自民黨聯合執政夥伴從選舉時的公明黨改成日本維新會，以及高市的路線跟石破完全不同，搞積極財政以及修正非核原則等等，需要重新獲得國民的信賴與認定才行，高市及鈴木表示這就是解散大義名分！

與自民聯合執政是上次選舉後才改組的，維新黨魁吉村洋文表示高市表示要透過選舉獲得國民支持。 圖：攝自NHK新聞

但在野黨如日本共產黨指出這次選舉是高市個人有利的戰略，連自民黨的黨利都稱不上，是「走投無路解散以及隱匿弊案解散許多分析指出，高市目前面臨許多困境，因此要趁還算有點贏面時趕快大選來解脫，主要有三點，一為週刊文春在1月8日上市的一期踢爆統一教教團在日本政界如何活動與操縱的紀錄，其中主要是自民黨290名議員，也包括高市在內，與統一教關聯問題將可能復燃；此外，最近還有自民黨前國會議員夫人因為違法領新冠疫情補助而遭逮捕，將連坐到其夫前議員，也將波及其他自民黨議員，也因此只好案情惡化時趕快解散！只要經過選舉洗禮就可以重新再來！

另外，也有看法認為高市台灣有事發言，惹火中國，中國每天都搞對日經濟懲處，如停止對日出口稀土等，讓財經界也很傷腦筋，目前還沒明顯的影響，但如果經濟瓶頸嚴重化，不墜的高市支持率也可能受影響！

令和新選組這次也會吃掉立場類似的老舊政黨日本共產黨的議席，是日本近年選舉趨勢，該黨黨魁山本太郎批判高市解散是無視國民生活解散。 圖：攝自朝日電視

高市現在認為解散可以幫自民多撈幾個議席，如果自民黨單獨過半，她說話就可以更大聲，不必聽她背後老闆麻生的話，也不必聽維新在喊要搞大阪都構想或減少眾議員比例（不分區）議席等許多要求，高市言行可以更自由！但高市真的會如願嗎？目前各界都不樂觀，認為她的支持率未必能換選票，不要說失去公明黨組織票支持，自民黨最大威脅的參政黨，去年參議員選舉大躍進，現在有15名參議員，目前眾議員只有3名，這次打算提名30至40人，顯然也會大舉捲走自民黨的議席，目前日本類似的新黨不斷取代既有舊黨，自民、民主立憲本身也都在衰退中，歷史悠久的日本共產黨也逐漸被立場類似的新黨令和新選組捲走議席，高市過早的解散大選，風險大到不行，但她相信自己人氣會克服一切，也因此各界認為高市打沒勝算的選戰，但也還不敢論斷高市會輸掉選舉！

