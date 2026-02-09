劉黎兒觀點》高市自民如何獲單獨過3分之2歷史性大勝？ 高市人氣重造安倍盛世！

單獨獲得三分之二以上議席的高市早苗表情嚴肅表示責任重大。 圖：攝自朝日電視

[Newtalk新聞] 日本國會8日投開票結果揭曉，高市早苗所率的自民黨單獨獲得超過3分之2的歷史性大勝，316席，而且原本可以多拿13席，卻因比例名簿人數不夠，否則自民單獨就拿329，連聯合執政的維新的34席，共達360席，這是高市人氣旋風所致，得票結構完全回到安倍時代，顯示國民認為高市是傳人，高市獲得如此信任，真的可以為所欲為？眾院超過3分之2就可以提修憲，真的會修憲嗎？若依照過去拿300席的中曾根康弘的前例來看，高市今後反而只能步步為營，擔心瞬間來的民意瞬間就冷卻轉向！

在此之前，自民拿下300席的是中曾根，但當時員額是300席 圖：翻攝自NHK

自民這次拿到史上空前議席，因為高市口口聲聲要搞積極財政，因此股市反應非常強烈，開盤不久的東京9點多就已經暴漲3千點！

選舉前各黨派勢力圖。 圖：翻攝自朝日電視

最慘的是結成新黨中道的立憲民主黨跟公明黨，從選前的167席，變成只有49席，而且小選區只有7席，原本公明黨候選因為比例區有28是保證當選的，吃了甜投，立憲結果只有21席，選前立憲民主認為自己只會輸3分之1，但現在輸到只剩7分之1！

中道裡的公明黨確保28席，吃到甜頭，而原來的立憲民主黨則輸到只剩七分之一。 圖：翻攝自朝日電視

中道落選的都是立憲民主黨的，連現任幹事長安住淳以及立憲民主黨創辦人枝野幸男都落選，非常可惜；而在國會故意搞「台灣有事」圈套質詢強要高市回答的前外相及前幹事長的親中的岡田克也告落選，則被認為多少活該；從選票來分析，創價學會票的確給了中道，但是原本因為反核反戰而投給立憲民主的選民因為中道放棄這些價值而唾棄，沒有投給中道，此外中道畢竟是新黨，宣傳黨名都來不及，根本來不及宣傳政策等！這次因為公明黨獨佔比例名簿好處，立憲民主黨應該會脫離中道！

自民黨在東京30個選區全部獲勝，一片紅，是史上首見 圖：翻攝自NHK

高市自民所以一口氣就創下戰後自民黨最高議席紀錄，不僅在１都（東京都）30縣都獨佔所有小選區的議席，即使不分區的比例部分也比2025年的參議員選舉多了800萬票，高達2000萬票，獲得67席，還是因為自民比例名簿都讓小選區候選人可以敗部復活而重複提名，否則原本還可多當選13人。

自民這次得票如此多，主要可以說是高市人氣，原因是高市帶來刷新感，讓人覺得她是有力的領導人，非常開朗，給年輕人帶來改變與希望，認為高市會搞好經濟！因此除了高齡者投給高市外，18歲到30歲的年輕人也有相當比例投給高市，認為她可以帶領日本擺脫日本社會現在的閉塞感！其他類似有刷新感的未來以及餐政黨也都大躍進，各拿了11席及15席！

自民黨這次花了很多力氣搞SNS作戰也助高市人氣大膨脹 圖：翻攝自自民黨官網

高市讓國民覺得自民黨跟過去岸田文雄、石破茂的自民黨不同，這次投給自民黨的得票結構跟安倍時代非常類似，許多自民黨支持者都回來了，認定她是安倍傳人無誤，安倍時代也不斷強調經濟，也針對吸引年輕人而推出勞動改革案等！此外高市因為在SNS成為獨佔話題的人物，人氣旋風幾何倍數不斷上升，大躍進的未來及參政也同樣非常擅於運用SNS，相對而言，宣傳手法比較老舊的政黨如中道、日共等則不斷衰退！

也有分析認為年輕人支持高市也有２成左右是因為反中，在「台灣有事」答詢後，中國對日本多種欺負，造成日本國民反感嚴重，也是對高市加分很多！

高市只強調要讓日本更強更富，非常打動人心。 圖：劉黎兒/攝

高市的政見發表會很有人氣的另一個原因是高市的早苗微笑不斷，他只強調經濟，說要讓「日本變強·、列島變富」絕對不批判其他候選人或在野黨，讓聽者覺得很舒服，跟其他在野黨不斷只批判高市不同；此外日本國民現在許多人都只相信SNS，覺得在SNS看到的才是真的，對於傳統媒體批判高市讓日圓以及國債貶值是廉價出賣日本行為等，反而認為媒體在欺騙國民，只相信網路傳言或SNS所說的！

但來自SNS的人氣，瞬間大膨脹，也會瞬間大萎縮，如果高市今後無法兌現承諾，例如物價因為日圓貶值而依然暴漲，實質薪資連續11個月持續減少中，生活依然越來越苦，只有股票族及出口企業獲利的話，高市的支持率馬上就會暴跌，這樣的人氣不是非常可靠的！

自民黨因為單獨獲得3分之2，基本上沒有維新聯合執政也沒問題了,雖然不會甩掉維新,但今後不必受制於維新太多,尤其不必理會維新的雙都構想等;雖然自民黨在參議院還沒過半，如果參眾兩院都過3分之2的話，自民就可以修憲了，但現在則可以開始提出，走出一步，這次在創價學會大本營的東京八王子市苦戰當選的荻生田光一當選後第一句話就是要提修憲案！

不過日本各界認為高市主要還是應該先拚經濟，否則支持率或她所吹起來的大泡沫都會崩盤，同時也很擔心高市自認是因為個人能力帶來的人氣而過度為所欲為，因為過多的議席其實是責任，在高市之前，自民黨是1986年的中曾根康弘拿到300席（員額500席），中曾根當時想引進現在消費稅的賣上稅，但遭民意反對，擔心支持率而不得不撤退，過高的支持反而讓領導人寸步難行，因此高市按理反而很難過度任性，也因此她在自民大勝後也說「獲得這麼多的議席，責任重大，今後會埋頭實現諾言！」對台灣而言，也希望她的人氣不是瞬間爆發性的而已，能維持不墜才好！

高市人氣讓都30縣的小選區都獲勝，創下戰後自民黨最大的勝利。 圖：翻攝自朝日電視

因為裏金弊案落選的親台下村博文這次也因為高市加持而當選。 圖：劉黎兒/攝

選舉後日本各黨派勢力圖。 圖：翻攝自朝日電視

各黨派增減議席數。 圖：翻攝自朝日電視