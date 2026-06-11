劉一峰、戴宏基神父來台60年奉獻一生 童子賢現身《為一切人，成為一切》首映憶花東童年

紀錄片《為一切人，成為一切》守護台灣珍貴歷史，電影將於6月12日正式上映。（圖／希望影視行銷提供）

紀錄片《為一切人，成為一切》昨（10日）在台北信義威秀、光點華山電影館舉辦台北首映會，導演李秀純攜手片中主角劉一峰神父、戴宏基神父出席映後，二位神父特地從花蓮北上，是兩人睽違多年再次公開於活動同台。本片真實紀錄了半世紀以來，飄洋過海來到台灣東部默默奉獻的外籍神父們，如何將異鄉活成故鄉的動人故事 。特映現場亦邀來 Voco Novo爵諾歌手以無伴奏人聲獻唱片中歌曲〈等風〉、〈古早古早〉，優美的合唱嗓音繚繞影廳，讓全場觀眾無論是否為天主教徒皆深受感動。

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首次透過大銀幕觀影，劉一峰神父表示當電影出現牧德全、馬優等幾位已過世的神父身影和老照片時，有許多回憶湧上心頭，說道：「想起以前大家一起做的事，有些人已經完成使命休息了，現在輪到我們繼續接棒。」面對台下的觀眾，兩位神父非常謙虛地認為這自己做的事情並不算什麼，劉神父笑稱「一路上有很多的天使在幫助我」，更用台語親切說道：「我也是台灣人！60年來雖然有辛苦，但是我過得很幸福，在這個寶島過著充滿愛的生活。」

《為一切人，成為一切》是紀錄劉一峰、戴宏基等100多位外籍神父跨越七十年的電影。（圖／希望影視行銷提供）

導演李秀純也在現場分享了拍攝趣聞，表示曾計劃在劉神父某次生日當天拍攝他如何度過這天，抵達現場時卻發現神父一如往常地獨自做著資源回收，最後反而變成整個攝影團隊一同幫忙。

鮮少在媒體前露面的戴宏基神父，映後回憶起過往顯得百感交集，他感慨地說：「很榮幸有機會給大家看到事實，（歷史）實際有黑白。」回應片中呈現出地方勢力鬥爭、政治局勢曾對神父帶來的打壓，希望觀眾不僅透過這部電影了解更多土地故事，也能進一步關注良善以外的黑暗面。

導演李秀純則在受訪時補充：「我認為這部片是我想送給台灣的禮物。」表示自己所有成長與藝術的養成都在部落裡，因為深怕部落文化流失與珍貴回憶消失，一直想將這塊極為低調、卻又是台灣歷史中重要拼圖的神父故事紀錄下來。她也呼籲觀眾：「可以回想到（神父）他們為什麼這麼愛我們，我們也應該愛我們自己，思考可以為自己的族群做些什麼。」

《為一切人，成為一切》導演李秀純在片中紀錄了許多動人的故事。（圖／希望影視行銷提供）

電影接連於花蓮和台北舉辦特映會，眾多曾受神父照顧、感謝神父付出的支持者們皆出席觀影，其中包含宏碁集團創辦人及智榮基金會施振榮董事長伉儷、前文建會主委／前公視、華視董事長及白鷺鷥文教基金會陳郁秀榮譽董事長、和碩聯合科技董事長童子賢董事長、前台北市副市長及天主教善牧基金會歐晉德董事長等。和碩董事長童子賢特別分享自己兒時是個在花東長大的野孩子，深受劉神父在花蓮設立的圖書館所啟發，認為台灣正是因為在不同的角落都有很多人在默默的付出跟關心，才能夠成為豐富多元的土地，道出了許多觀眾看完電影之後的內心感動。

《為一切人，成為一切》描述一百多位外籍神父選擇在戰後艱辛的年代，來到半個地球外的台灣落地生根，將這片土地看作自己最後的歸處。如今七十五年過去，在台灣社會情勢變遷之間，一部分神父被迫離開，只剩部落耆老還能說起他們在台深耕的故事，而片中主角劉一峰神父、戴宏基神父正是少數能夠細數歷史，且仍於第一線服職於地方的神父。導演李秀純深感故事消逝的速度飛快，選擇透過電影級規格跟拍紀錄，將神父穿梭在鄉里之間關懷人群、包容弱勢的身影留存。電影將於6月12日正式上映。

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