劍南路TOD案動工滿周年 房仲揭買氣新熱區
[NOWnews今日新聞] 台北捷運劍南路站周邊開發再進一城，由北捷主導的劍南路複合式開發案，自去年底正式動工，預計打造地下2層、地上22層的商辦大樓，結合商場、餐飲與轉運功能，並銜接未來捷運環狀線Y29站，成為大直地區指標性建設。信義房屋文湖國小店廖冠捷指出，該案動工一年來，已明顯帶動周邊房市詢問度與成交量，尤其文湖街商圈受惠最深，「不少買方看準未來交通與商業機能，提前卡位。」
根據規劃，劍南路TOD案預計2029年完工，未來將與環狀線交匯，成為雙捷運樞紐，串聯士林、大直、內湖與內科園區。廖冠捷表示，該區近年已有忠泰NOKE、春大直等百貨陸續開幕，加上華固、瓏山林等建商積極布局商辦，整體氛圍朝向「台北市新型商辦重鎮」發展，吸引大量外地買盤進駐，也讓在地居民對未來充滿期待。
房市反應也相當迅速。廖冠捷指出，雖然TOD案位於大直，但簽約動工後，臨近的文湖街商圈的詢問度與成交量同步上升，尤其吸引不少市區買方。他進一步分析，大直與內湖雖相距不遠，但房市結構已顯現差異。
以預算3000萬元為例，在大直可買屋齡15至20年的2房產品，若轉向文湖街，則可購入屋齡25至30年的電梯3房，甚至附車位。「一樣的預算，在內湖可以多買一房，但屋齡較舊；大直則是買新一點、坪數小一點的房子。也有許多客戶看過中山、大安、信義、松山後，認為內湖相對划算，轉而選擇這一帶落腳。」
交通機能也是買方考量重點之一。文湖街商圈距離捷運劍南路站步行約10分鐘，搭乘捷運至市中心僅需15至20分鐘；開車則可透過大直橋、明水路、新生高架或環東大道，快速抵達松山、信義等核心區域，通勤便利性高。
文湖街商圈中，首購和自住族群都可找到適合的房屋，廖冠捷指出，該區有不少電梯2-3房產品，適合不同家庭需求，總價約落在2000至3000萬元之間。
而大直地區則吸引置產客與高資產族群，尤其劍南站周邊已有不少80至100坪、總價7000萬元以上的豪宅產品進場，未來隨TOD案完工，預料將進一步推升區域價值。不過，除了高端產品外，區域內也有不少中總價帶的選擇，吸引自住型買方進場。
以預算3000至3500萬元為例，在大直可購入屋齡約15至20年的2房產品，部分社區具備車位與管理服務，適合重視生活品質的小家庭或換屋族。若預算提升至4000至5000萬元，則可考慮條件較佳的正2房或小3房產品，屋齡新、格局方正，部分社區甚至具備休閒公設，生活機能完整。
隨著TOD案與環狀線建設逐步推進，區域房市熱度可望持續升溫。廖冠捷指出，無論是預算有限的自住族，或是尋求長期資產配置的置產客，都能在大直與文湖街商圈找到合適的產品。隨著交通、商業與生活機能全面升級，劍南站周邊將成為北市下一個房市焦點，值得有意購屋者持續關注。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／新莊再添百貨！宏匯集團插旗A3站 專家：假日人潮可望外溢
房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多
房市／北高雄蛋白區房價有撐！專家揭關鍵
其他人也在看
晚1年1坪貴20萬！房價回不去了？台北「最俗建案」全線失守7字頭
台北市低價帶全面墊高，住展雜誌統計2024至2025年新案實價，去年最低單價落在60～70萬元區間，今年已跳至80～90萬元，等於晚1年買每坪至少多付20萬元，台北低單行情恐成絕響。（陳韋帆）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
月薪5萬別想在六都買房？預售屋漲幅遠超收入！小資族購屋夢將愈來愈遠？
近期在Dcard上有網友感嘆，自己是家裡唯一買房的人，但每次只要家人聊到房子，都會招來酸言冷語，像是調侃他房價開始跌了，或是質疑他的負擔能力，「利率上調每個月多負擔很大吧」、「工作要好好保重，別失業了」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 16 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 14 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 12 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 12 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前