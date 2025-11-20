劍南路TOD案動工滿周年 房仲揭買氣新熱區

▲大直地區則吸引置產客與高資產族群，尤其劍南站周邊已有不少80至100坪、總價7000萬元以上的豪宅產品進場。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 台北捷運劍南路站周邊開發再進一城，由北捷主導的劍南路複合式開發案，自去年底正式動工，預計打造地下2層、地上22層的商辦大樓，結合商場、餐飲與轉運功能，並銜接未來捷運環狀線Y29站，成為大直地區指標性建設。信義房屋文湖國小店廖冠捷指出，該案動工一年來，已明顯帶動周邊房市詢問度與成交量，尤其文湖街商圈受惠最深，「不少買方看準未來交通與商業機能，提前卡位。」

根據規劃，劍南路TOD案預計2029年完工，未來將與環狀線交匯，成為雙捷運樞紐，串聯士林、大直、內湖與內科園區。廖冠捷表示，該區近年已有忠泰NOKE、春大直等百貨陸續開幕，加上華固、瓏山林等建商積極布局商辦，整體氛圍朝向「台北市新型商辦重鎮」發展，吸引大量外地買盤進駐，也讓在地居民對未來充滿期待。

廣告 廣告

房市反應也相當迅速。廖冠捷指出，雖然TOD案位於大直，但簽約動工後，臨近的文湖街商圈的詢問度與成交量同步上升，尤其吸引不少市區買方。他進一步分析，大直與內湖雖相距不遠，但房市結構已顯現差異。

▲信義房屋文湖國小店廖冠捷指出，雖然TOD案位於大直，但簽約動工後，臨近的文湖街商圈的詢問度與成交量同步上升，尤其吸引不少市區買方。（圖／信義房屋提供）

以預算3000萬元為例，在大直可買屋齡15至20年的2房產品，若轉向文湖街，則可購入屋齡25至30年的電梯3房，甚至附車位。「一樣的預算，在內湖可以多買一房，但屋齡較舊；大直則是買新一點、坪數小一點的房子。也有許多客戶看過中山、大安、信義、松山後，認為內湖相對划算，轉而選擇這一帶落腳。」

交通機能也是買方考量重點之一。文湖街商圈距離捷運劍南路站步行約10分鐘，搭乘捷運至市中心僅需15至20分鐘；開車則可透過大直橋、明水路、新生高架或環東大道，快速抵達松山、信義等核心區域，通勤便利性高。

文湖街商圈中，首購和自住族群都可找到適合的房屋，廖冠捷指出，該區有不少電梯2-3房產品，適合不同家庭需求，總價約落在2000至3000萬元之間。

而大直地區則吸引置產客與高資產族群，尤其劍南站周邊已有不少80至100坪、總價7000萬元以上的豪宅產品進場，未來隨TOD案完工，預料將進一步推升區域價值。不過，除了高端產品外，區域內也有不少中總價帶的選擇，吸引自住型買方進場。

以預算3000至3500萬元為例，在大直可購入屋齡約15至20年的2房產品，部分社區具備車位與管理服務，適合重視生活品質的小家庭或換屋族。若預算提升至4000至5000萬元，則可考慮條件較佳的正2房或小3房產品，屋齡新、格局方正，部分社區甚至具備休閒公設，生活機能完整。

隨著TOD案與環狀線建設逐步推進，區域房市熱度可望持續升溫。廖冠捷指出，無論是預算有限的自住族，或是尋求長期資產配置的置產客，都能在大直與文湖街商圈找到合適的產品。隨著交通、商業與生活機能全面升級，劍南站周邊將成為北市下一個房市焦點，值得有意購屋者持續關注。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

房市／新莊再添百貨！宏匯集團插旗A3站 專家：假日人潮可望外溢

房市／交通建設再+1 信義房屋：青埔增利多

房市／北高雄蛋白區房價有撐！專家揭關鍵