劍指中國航母 日機F-2攜反艦飛彈升空

日本航空自衛隊F-2戰機攜掛ASM-2反艦飛彈升空。(日本防衛省)

日本福岡縣築城基地昨(10)日罕見出現大規模軍機出動，共12架航空自衛隊F-2A/B戰機分兩波升空，引發外界關注。



目擊者指出，每架F-2均攜帶 4枚ASM-2反艦飛彈、2枚AAM-3短程空對空飛彈與副油箱，屬滿載反艦打擊配置，被解讀為劍指在日本附近海域活動的中國遼寧號航母。





日本防衛省統合幕僚監部公布資訊顯示，遼寧號當時位於北大東島以東約450公里。軍事專家指出，F-2此種滿掛反艦配置極為罕見，顯示此次出動疑為對航母艦隊進行長程打擊的實兵模擬演訓。

12架戰機於傍晚陸續返基地，機上彈藥仍整齊，顯示任務為演訓性質。同日，航空自衛隊也3度緊急升空，應對中俄聯合轟炸機編隊的空中活動。



日本近期軍機密集升空，顯示其正加強對中國海空軍動態的即時反制能力，區域緊張情勢持續升高。