劍指中國造船優勢！美軍砸140億導入AI 搶救核潛艦後勤

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在造船產能上的壓倒性優勢，美國海軍決定導入人工智慧(AI)來挽救其核動力潛艦部隊的妥善率。據《華爾街日報》報導，美國海軍已與大數據分析公司帕蘭泰爾(Palantir Technologies)簽署一份價值4.48億美元(約新台幣140億元)的合約，將利用AI技術全面革新核潛艦的供應鏈管理，試圖解決維修延宕的結構性難題。

美國海軍部長費蘭(John Phelan)9日證實，這項合約初期將聚焦於核潛艦，未來可能擴展至航空母艦與戰機。Palantir 執行長卡普(Alex Karp)指出，目前海軍追蹤零件仍高度依賴人工與試算表，耗費約2萬個工時。導入新系統後，將能提供「預測性分析」，讓軍方在問題發生前的60至180天就能預知零件短缺，而非等到停工當天才發現。

這項名為「Ship OS」的計畫將整合兩大造船廠、三座公營海軍造船廠及超過100家供應商的數據。前共和黨眾議員、現任 Palantir 高層蓋拉格(Mike Gallagher)表示，若廣泛採用此軟體，將能為美軍省下「數年」的維修時間。

這項合作背後，反映了華府對美中造船實力差距的深層焦慮。Palantir 技術長桑卡爾(Shyam Sankar)曾直言：「中國的造船產能是美國的232倍。」在硬體產能難以短期追趕的情況下，美方希望透過軟體優化來提升現有資產的運作效率。

華府智庫「哈德遜研究所」(Hudson Institute)高級研究員克拉克(Bryan Clark)分析，美軍潛艦每6至8年需進行一次大修，但公營造船廠的管理流程「極其糟糕且低效」，常發生潛艦因缺料或人員調度問題而閒置的「垃圾時間」。

這筆交易資金來自川普總統7月簽署的指標性支出法案。重振美國造船業是川普政府的優先事項之一，而 Palantir 自川普重返白宮以來，已獲得價值約20億美元的政府合約。國防部官員期望，透過AI的介入，能結束長期困擾美國造船業的延誤與預算超支問題，確保核潛艦能更快重返大洋執行任務。

