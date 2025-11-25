劍指中國 川普啟動「創世紀任務」加速AI研究

美國總統川普(Donald Trump)24日簽署行政命令要成立「創世紀任務」(Genesis Mission)，這項全國性倡議旨在運用人工智慧(AI)來取得科學突破，並將其規模比擬為二戰時期製造出原子彈的「曼哈頓計畫」(Manhattan Project)。

這是川普政府採取的積極且低度管制戰略的一部份，藉此推進大型科技公司在AI競賽中領先中國、並鞏固美國在這個快速擴張領域的主導地位。

白宮也在設法阻止美國各州執行自己的AI法規，並威脅要對這麼做的州取消聯邦援助。

24日公布的這項命令指派能源部打造一個整合的AI平台，來結合美國的超級電腦、聯邦科學數據與研究設施，藉此加速從核融合到半導體製造等領域的發現。

這道行政命令指出，美國正在競逐AI發展的全球科技主導地位，並形容AI是「科學發現與經濟成長的一個重要新領域」。

這項倡議的核心是「美國科學與安全平台」(American Science and Security Platform)，這個平台將提供研究人員獲取高效能的電腦資源、AI模型工具和龐大聯邦數據的管道，以訓練科學基礎模型和自動化研究。

這個平台旨在9個月內，針對能源部將於60天內制定的20項首要科學挑戰，至少在其中一項展示出初步的運作能力。

這些首要的挑戰領域包括先進製造、生物技術、關鍵材料、核能、量子運算和半導體，而美國在這些領域全都面臨中國與日俱增的競爭。 (編輯:柳向華)