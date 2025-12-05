劍指中國？川普首份《國家安全戰略》曝光 明確喊話：不支持台海現狀改變

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

美國白宮週五（5日）公布第二任川普（Donald Trump）政府首份《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS），明確點出「遏阻台灣爆發衝突」為當務之急，美國堅持不支持任何片面改變台海現狀，並要求包括日本、南韓在內的主要盟友大幅提高國防支出，以強化第一島鏈防衛能力。

美國白宮週五（5日）公布第二任川普（Donald Trump）政府首份《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS）。（圖/白宮臉書粉專）

根據日本共同社報導，此次NSS將日本西南群島、台灣與菲律賓所構成的「第一島鏈」視為遏制敵對勢力的關鍵位置，美國並要求日韓承擔更高比例的防衛負擔。文件還批評美國歷任政府對中國的政策判斷錯誤，強調川普政府「扭轉了美國對中國的誤解」，並把印太列為主要經濟及地緣政治的戰場。

NSS也點出，美國對台灣的重視不僅因其在全球半導體生產上的主導地位，更重要的是，台灣具有通往「第二島鏈」的直接通道，能將東北亞與東南亞分隔成兩個獨立的戰區。鑑於全球三分之一的航運每年經過南海，這對美國經濟具有重大影響，因此，遏阻台灣發生衝突成為美國的首要任務，這也是美國不支持任何改變台海現狀的理由。

此外，美國呼籲盟友應負起更多實質責任，包括增加軍費、以及允許美軍更大程度使用其港口及基地、並投資。同時，美國將強化在西太平洋的部署，在與台灣、澳洲的互動中持續推動提高國防開支。



