即時中心／林耿郁報導

因應中國持續擴張的軍事威脅，日本政府研擬在今（2026）年修訂的安全保障相關政策文件中，新增「太平洋防衛強化」內容，計畫在硫磺島等島嶼擴建港口、飛機跑道及監視雷達網，以提升自衛隊於太平洋方向的應變能力。

劍指中國！《讀賣新聞》報導，多名日本政府官員透露，相關內容將納入今年改訂的「安保三文件」，包括「國家安全保障戰略」、「國家防衛戰略」及「防衛力整備計畫」。

其中，港口、跑道設施與監視體系強化，預計列入防衛力整備計畫中。

日本防衛省將於4月設置「太平洋防衛構想室」（暫稱），專責研擬太平洋一側的軍事防衛方案；計畫自來年度（2027）起展開硫磺島港灣整備調查。

硫磺島位於伊豆群島與美軍基地所在的關島之間，位處中國軍事戰略上所稱「第二島鏈」上，由海上自衛隊等單位常駐。但因硫磺島水深不足，大型運輸船舶無法靠泊，日本政府研擬興建棧橋，以提升自衛隊輸送能力。

另一方面，防衛省正在進行因地殼上升造成跑道損耗的改善研究，目標為加固跑道，以確保戰機起降順暢無虞。政府人士表示，硫磺島位置距中國短程彈道飛彈射程之外，有助提升航空自衛隊攻防彈性。

此外，日本政府也計畫在沖繩縣的「北大東島」，加速部署空中自衛隊的移動式警戒管制雷達；而位於日本最東端且富含稀土資源的南鳥島，除具經濟安全意義外，也被視為具備長程飛彈射擊訓練場，以及空軍航程延伸的潛力。

除了空中自衛隊，海上自衛隊推動具備艦載戰機起降能力的護衛艦（事實上相當於小型航母）計畫亦受到關注，被視為提升太平洋海空戰鬥能力的一環。

日本過去以北韓飛彈威脅為主，監視系統部署多集中於日本海方向。相較之下，太平洋側監視能力較弱，被視為「監視空白地帶」。

但中國近年在該方向增加活動，包括去（2025）年6月首次同時派出兩艘航空母艦進入太平洋，12月日本戰機遭中國艦載機「雷達照射」，中俄聯合轟炸機亦曾沿太平洋方向接近周邊空域，都讓日本決心加強太平洋一側的防衛能力。

紀念硫磺島戰勝的紀念碑，時至今日仍矗立在美國維吉尼亞州匡提科海軍陸戰隊基地入口。（圖／美聯社提供）

血戰硫磺島！二戰美日殊死對決 歷史、戰略位置意義重大

位於日本本州東南方向約1,200公里遠的硫磺島，目前隸屬於東京都小笠原村轄下，實質由日本自衛隊管理，一般民眾無法隨意前往，是面積約僅21平方公里的火山小島，相當於台北市大安區大小。

但因此島正好位處東京與美國關島中心點位置，成為二戰時期兩國的必爭之地；最終美軍獲得慘勝，東京從此暴露在美軍轟炸機的炮火之下。

1945年2月19日起，美軍開始強攻硫磺島，直至3月26日完全佔領的36天內，美軍向小小的硫磺島投入了約7萬總兵力強攻，遭日方2.1萬守軍殊死抵抗。

最終美軍戰死近7千人、1.9萬士兵輕重傷；2.1萬日軍則幾乎全員戰死，僅216人遭到俘虜生還，成為太平洋戰爭中最慘烈的戰場，傷亡超過諾曼第登陸D-DAY的4,400人戰死。

原文出處：快新聞／劍指中國！日本擬增設硫磺島軍事設施 加強太平洋防衛能力

