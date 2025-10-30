劍指中國？美軍首度富士山下實彈試射「海馬士」火箭

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊在日本富士山基地進行了一場歷史性的訓練演習，首度於此地實彈射擊「海馬士」(HIMARS)高機動性多管火箭系統。在印太地區緊張局勢空前升高的背景下，此舉被視為強化美日聯合嚇阻能力的關鍵一步。

根據《陸戰隊時報》報導，隸屬第3陸戰師的第12陸戰團第3營，10月27日在富士營(Camp Fuji)的聯合武器訓練中心，進行了這次實彈射擊。儘管該地長期以來一直是美軍各類演習的訓練場，但這是陸戰隊首次在此演練發射遠程飛彈。

第3陸戰師指揮官艾里森(Kyle Ellison)少將在聲明中表示：「在富士營的訓練，對於陸戰隊唯一一支前進部署的砲兵部隊演練與投射遠程精準火力至關重要。這項訓練是提升部隊敏捷性與靈活性的基礎。」

HIMARS系統是一個高度機動的砲兵平台，不僅機動性強，更能搭載多種彈藥，進行有效的遠程打擊。其可發射的精準導引彈藥，包括配備90公斤彈頭的「導引多管火箭彈」(GMLRS)、能深入敵後的「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)，以及整個「多管火箭系統」系列的彈藥。

此外，HIMARS還能發射「精準打擊飛彈」(PrSM)，其打擊距離超過400公里)。PrSM近期才於9月底在新墨西哥州的白沙飛彈靶場完成測試，展現了其打擊遠程目標的威力與精準度。

此次在富士山下的實彈演習，正值印太地區緊張局勢空前升高之際。今年5月，美國國防部長赫格塞斯與日本、澳洲及菲律賓的國防部長發表聯合聲明，譴責「中國在東海與南海破壞穩定的行為，以及任何以武力或脅迫單方面改變現狀的企圖」。

日本防衛省發表的《2025年日本防衛報告書》指出，近月來中國軍機一再侵入日本空域，以及中菲船隻在南海的衝突，都加劇了日本的國家安全擔憂。報告稱，日本正值「二戰後最嚴峻複雜的安全環境」，因此尋求深化與美國的關係，並徹底改革其防衛能力。報告強調：「日本將進一步深化與美國的討論，以強化美日聯合嚇阻能力。」

