劍指中國？美陸戰隊「蝰蛇」試射新飛彈 強化太平洋「海上拒止」

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對印太地區日益升高的潛在衝突風險，美國陸戰隊持續強化空中武力的反艦打擊能力。據軍事網站《Army Recognition》報導，美軍一架AH-1Z「蝰蛇」(Viper)攻擊直升機，11日在太平洋進行的「鋼鐵騎士25」(Exercise Steel Knight 25)演習中，成功試射一枚AGM-179「聯合空對地飛彈」(JAGM)，展示其在分佈式作戰環境下的海上精準打擊實力。

報導指出，此次試射由陸戰隊第267輕攻擊直升機中隊(HMLA-267)執行。這不僅是一次例行演訓，更象徵陸戰隊航空兵正將重心轉向以海洋為焦點的作戰任務，意在強化「海上拒止」(sea denial)與瀕海機動戰略，以應對未來可能的太平洋戰事。

廣告 廣告

AGM-179 JAGM飛彈是美軍為了取代傳統「地獄火」(Hellfire)飛彈，而開發的新一代精準武器。其最大優勢在於整合了「半主動雷射」與「毫米波雷達」雙尋標器。這種設計讓飛彈具備全天候作戰能力，在視野良好時可使用雷射精準導引；若遇煙霧、沙塵或惡劣天氣導致能見度不佳，則可無縫切換至雷達導引模式。

相較於舊型飛彈往往限制單一導引模式，JAGM飛彈讓飛行員不再需要於起飛前陷入「二選一」的難題，而是能根據戰場實況靈活切換。這種雙模設計大幅提升了攻擊移動目標的命中率，特別是針對小型艦艇或兩棲登陸車輛，同時也增加了直升機在戰場上的存活機率。

這項測試驗證了AH-1Z掛載JAGM後，能有效支援美軍的「分佈式作戰」概念。在複雜的沿岸地形中，攻擊直升機可利用高機動性，從簡陋的前進基地(austere locations)起飛，對敵方艦艇進行快速打擊，掩護己方海軍行動。

軍事分析家指出，雖然JAGM並非遠程反艦飛彈，但它能顯著增強美軍在爭奪激烈的海域中的「近距離交戰」(inside game)能力。透過增加火力點與攻擊角度，美軍將能利用分散部署的空中武力，讓對手在沿岸地區面臨更多重困境。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬防部風暴擴大 不僅指揮官調整職務 南竿守備大隊長也遭調職

中製戰車出問題！ 泰VT-4戰車轟柬卻「膛炸」2017年才購入

海鯤潛艦遭爆海測時液壓系統失效 X型尾舵改由人力操作轉向

強弓飛彈+自製科研火箭 中科院與成大強強聯手後勢可期

