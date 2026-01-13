劍指中國！G7財長促關鍵礦物供應鏈多樣化 日再籲北京撤出口管制

2026年1月12日，七大工業國集團（G7）財政部長在華府舉行會議，商討如何解決關鍵礦物供應鏈的脆弱性議題。翻攝自美國財政部長貝森特X@SecScottBessent



七大工業國集團（G7）財政部長週一（1/12）在華府舉行會議，商討如何解決關鍵礦物供應鏈的脆弱性議題。針對中國宣布對日強化出口管制，日本財務大臣片山皋月在會議中重申遺憾，並要求北京當局取消相關措施。

此次會議除美國、英國、法國、德國、日本、義大利、加拿大等G7成員國代表外，還有來自歐盟、澳洲、南韓、印度和墨西哥的代表參與。美國財政部在會後發布聲明，但並未提出具體聯合行動。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群媒體X平台發文表示：「我樂觀預期各國將採取審慎的去風險策略，而非脫鉤，並充分理解採取果斷行動的必要性。」他提醒與會者，關鍵礦物供應鏈已經變得「高度集中，極易受到干擾與操縱」。

彭博（Bloomberg News）指出，關鍵礦物與稀土元素遍佈全球多國，但這些元素的加工處理多集中在中國完成，這使得中國在與美國的貿易談判，以及與其他國家針對地緣政治議題進行協商時佔據有利地位。

日本放送協會（NHK）報導，片山皋月在會後向媒體表示，與會各國達成迅速降低對中國稀土依賴的共識，並合力推動供應鏈多樣化。知情人士透露，美國展現高度危機意識，除說明自身應處措施外，也呼籲各國強化合作機制。

據悉，片山在會議上說明了2010年尖閣諸島（釣魚台列嶼）海域發生中國漁船碰撞事件後，中國強化對日稀土出口管制的情形，以及日本此後推動確保新採購來源與民間技術開發等相關措施。

此外，中國政府6日宣布強化對日軍民兩用物項的出口管制，各界高度擔憂稀土產品亦將被納入管制範圍。片山在會議中重申「深表遺憾」，並闡明要求撤銷此類措施的立場。

