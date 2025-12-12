劍指亞洲！墨西哥無預警開徵關稅 恐衝擊台廠

墨西哥無預警開徵關稅，台灣也成為受影響的國家之一。（示意圖／pexels）





台廠又要受到關稅衝擊了嗎？墨西哥突襲式宣布，要對沒有簽貿易協定的國家，課徵5%到50%的新關稅，其中就包含了台灣，畢竟台灣主要出口到墨西哥的，就是顯卡、面板等電子產品，這也恐怕讓台灣板卡廠、網通廠受到波及，可能得重新盤算全球布局。

墨西哥參議員(12.11)：將被徵收關稅的國家包括中國，韓國、印度、泰國、台灣。

墨西哥無預警，祭出新關稅，劍指亞洲國家，明年開始，將會對沒有彼此簽訂，貿易協定的國家，課徵5%-50%的關稅，台灣也被列入名單中。

廣告 廣告

墨西哥參議員(12.11)：關稅可以是一種工具，沒錯它可以暫時保護某些產業，也可以改變相對價格。

這下台廠可能得擔心了，因為據統計台灣，對墨西哥出口主力，就是科技產品，包含，顯卡GPU、PCB面板等，讓板卡廠技嘉、微星，也被點名，會是主要狙擊對象，據業界人士說法，關稅影響有限，現在短期先以，彈性調度與，區域分流出貨為主，還沒出現大幅調整。

而近幾年，也前往墨西哥設廠的，網通大廠們智邦、啟碁等，則認為目前，還難以評估狀況。

中經院國際經濟所副研究員戴志言：過去在墨西哥投資的那個生產線，主要都是因應美國市場為主，所以有台灣的廠商過去做一個，來料的加工 ，那這個模式是不是，放在被課稅的範圍之內，其實也需要再去做一個檢討。

專家指出，墨西哥這是為了，跟隨美國，加強對中國的貿易壁壘，同時保護自家產業，但也讓有在墨西哥，設生產據點的台廠，鴻海到電子五哥們，恐怕會開始評估，是否要轉向或加大對美投資。

中經院國際經濟所副研究員戴志言：扣除掉這些運輸的成本之外，美墨加原來的，這種免關稅自由貿易協定的架構 ，其實是鼓勵台商在當地做組裝 ，然後到美國去，目前來看的話 ，這個衝擊應該是還是在，廠商可以控制的範圍內。

對此經濟部則回應，相關措施還沒正式公布，將持續關注，雖然台廠還頂得住，但接下來從調度轉單，到布局每一步，都得更精準。

更多東森新聞報導

快訊／中國新疆發生規模5.1地震 死傷不明

美保險公司倒閉！同行義氣接手 舊客戶權益有保障

快訊／日本再震！青森規模6.7地震 多地發海嘯注意報

