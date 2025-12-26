劍指北京！日防衛支出創新高 美中TikTok或有解

圖／達志影像路透社

日本政府周五通過的2026年度預算案中，防衛支出首次超過9兆日圓，創歷來最高紀錄。防衛重點在構築無人系統來加強海岸防禦，並提升西南地區防衛力量，明顯針對當前在區域持續升高軍事壓力的北京。至於中方則一面痛批日本擴軍備武，一面施壓日方收回「台灣有事」言論，甚至傳出已指示中國大型旅行社，要把赴日陸客數量大砍4成。在中日關係持續惡化之際，中美貿易戰則趨向緩和，包括美方對中國成熟晶片的301調查雖然認定存在不公平貿易，卻把加稅時間延到後年中。至於此前傳出已簽約的TikTok交易案，中方雖然拒絕正面回應是否已經批准，但隱晦表達了支持。

日本首相高市早苗周五(12月26日)召開內閣會議，通過2026年度總預算案，其中的防衛預算，首度超過9兆日圓（約1兆8200億元台幣）。

防衛預算中的核心項目，是要構築一個完整的，用來偵察甚至攻擊敵方艦艇的大量無人機與無人系統，以強化海岸防衛。此外，還將加強西南地區的防衛，把以那霸為據點的陸上自衛隊升級到師團，並新設「太平洋防衛構想室」來應對來自海洋的威脅。

日本官房長官 木原稔：「「我們正在繼續增加重要政策的預算，例如加強防衛能力，為此我們已確保財源並正在制定多年計畫。」

面對當前來自北京的軍事壓力持續升高，且中俄聯合行動加倍緊密的情況下，日方如今祭出史上最高的防衛費用，防備對象已是不言自明。

美聯社記者：「此次軍備增長正值日本面臨來自中國的緊張局勢加劇之際。日本首相高市早苗11月曾表示，如果中國對台灣採取行動，日方可能會介入。」

北京當局則在過去一個多月來，不斷透過發出旅遊警示，禁止日本水產品進口等施壓方式，要逼迫高市早苗收回「台灣有事」的言論。

中國民眾：「我不在意(旅遊警示)。」

中方的持續施壓雖然讓赴日團客減少，赴日自由行的中國散客熱潮卻沒有看到絲毫衰退，北京當局於是祭出新招，這回鎖定的是專門幫中國遊客申辦日本旅遊簽證的中國大型旅行社。

日本媒體披露，中國文化和旅遊部近期召集多家大型旅行社負責人，要求它們要把前往日本旅遊的總數，減少至原本的6成。各旅行社在接獲指示後，已陸續停止受理赴日旅遊相關事宜。據了解，官方還要求不得對外透露政府下達指示這件事，因為中國官方的公開態度，保持在「呼籲公民避免訪日」。

中國大陸國防部新聞發言人 張曉剛：「我們敦促日方停止虛假敘事，停止針對中方，搞針對性部署。近年來，日本千方百計推進再軍事化，在擴軍備武道路上狂飆突進，現在右翼勢力又扯下偽善面目鼓吹擁核，冒天下之大不韙，試探國際正義底線。」

中國大陸外交部發言人 林劍：「中方願同包括俄羅斯在內的國際社會一道，堅定維護二戰勝利成果與戰後國際秩序，嚴防日本軍方主義死灰復燃。」

中國解放軍體系則是與外交體系相呼應，連日來持續鎖定日本高官曾在非公開情況提出的擁核言論，直批日方有意公然挑釁國際秩序與撕毀和平方針。

外傳相關言論可能出自與高市早苗同樣來出身奈良的首相輔佐官尾上定正。此外，中國官媒還對外傳高市早苗有可能周五(12月26日)到靖國神社參拜，展開強烈批評。

中國大陸商務部新聞發言人 何詠前：「中方不認同美方301調查的結論，堅決反對美國對中國半導體產品，加徵301關稅。」

至於美國貿易代表署（U.S. Trade Representative）針對中國進口的成熟製程晶片，週二(12月23日)宣告301調查結果，認定中方「不合理」地追求晶片產業主導地位，存在不公平貿易行為，但加徵301關稅措施，將延至2027年中才會實施。

外界相信，美方作法考量到當前正處在美中貿戰緩和期、川普有意明年4月訪中，以及避免加稅導致物價上漲，影響共和黨期中選舉的選情。

美國總統 川普(03.06)：「希望中國會批准這項交易，他們肯定會參與其中。不過，我們對TikTok非常感興趣。」

至於此前傳出已經完成簽署的TikTok美國業務交易案，中方雖然拒絕正面回應是否已批准，但隱晦表明，希望這個由美國甲骨文、銀湖投資集團（Silver Lake）以及阿聯投資公司MGX，與TikTok母公司字節跳動合組、專門營運營運美國業務的新公司，能夠是「符合中國法律法規、利益平衡」的解決方案。

據了解，新公司7名董事局成員將以美國人為主，字節跳動股權壓低到19.9%，至於演算法則交給美方重新訓練。

北大光華管理學院前投資管理教授 陶迅（Jeffrey Towson）：「這家公司未來的發展方向尚不明朗，因為它剛從全球平台轉型為區域性平台，但競爭對手仍然是全球性的。它的主要競爭對手是YouTube、Facebook和Instagram Reels。如果它們各自獨立運營，那麼它(新公司)的規模將遠小於這些全球巨頭。但這對平台本身的影響應該不會太大，因為多數人並不關心一家公司屬於誰。」

只要交易案能順利進行，對美國1.3億的TikTok活躍用戶來說，就是「馬照跑、舞照跳，手機繼續滑」。

