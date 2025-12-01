劍指南海？共同社：日擬售「03式防空飛彈」給菲 雙方磋商中

日媒披露，日本政府正在就「03式中程防空飛彈」出口事宜，與菲律賓展開非正式磋商，日方計畫最快明年上半年廢除防衛裝備品出口僅限非戰鬥目的「5類」現行規則，以推動軍武出口。

《共同社》報導，根據日本現行的防衛裝備轉移三原則，僅允許出口用於「救援、運輸、警戒、監視、掃雷」這5類裝備。自民黨與日本維新會的聯合執政協議書中寫明，2026年將廢除5類限制的方針。

報導引述相關人士透露，日菲兩國政府就「03式中程防空飛彈」出口交換意見，菲方表示有興趣引進部署到軍隊。該飛彈為日本陸上自衛隊運用的國產飛彈，可攔截飛機及巡航飛彈。對彈道飛彈和高超音速滑翔武器具備攔截能力的「性能提升型」，也在開發中，預計2028年度完成。此外，日菲兩國也就海上自衛隊「阿武隈」級護衛艦的出口進行磋商，菲律賓海軍司令表示，希望至少確保3艘。

報導表示，修改這項原則由日本國家安全保障會議（主席為首相高市早苗）決定。2023年12月，前首相岸田文雄內閣也曾修改解禁，日本得以向美國出口基於美國企業授權、在日本生產的「愛國者」地對空攔截飛彈。

