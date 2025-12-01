劍指台灣人屋雙老！補助最高960萬 內政部「老屋延壽計畫」開跑

記者陳韋帆／台北報導

內政部發布「老宅延壽補助計畫」，主攻屋齡逾30年的4至6樓公寓及6樓以下透天厝修繕。內政部強調，此舉旨在解決「人屋雙老」問題，目標3年內協助600棟老宅。補助額度最高，公寓公共空間每棟960萬元，私人室內空間每戶再加碼30萬元，申請截止日為民國116年12月31日。

根據國土屬資料，此次「老宅延壽補助計畫」重點為居住安全與弱勢照護，增設電梯與立面修繕為重點。符合申請資格者，公共空間住宅使用人須超過二分之一，且戶籍內至少1人滿65歲，或具中低收入戶、長照等級第2級以上資格。

廣告 廣告

此次補助對象有五種情況會被排除在外，一、法人，二、全棟單一所有權人持有，三、已申請建照或拆照，四、進入都更或危老程序，五、已申請相同項目補助。

老宅延壽計畫補助中，金額最大筆為昇降設備(電梯)每棟最高補助400萬元、立面修繕最高補助300萬元。。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexel）

內政部進一步說明，老宅延壽補助涵蓋公共及室內空間，但明定須先選擇公共空間項目，才能加選私人空間修繕。公共空間補助必須在8項中擇選至少3項，每項最高補助比例為65%，其中，增設昇降設備(電梯)每棟最高補助400萬元、立面修繕最高補助300萬元。

其它公共項目包括：樓梯間修繕最高40萬元、公共管線更新最高50萬元、老舊招牌違建拆除最高40萬元、屋頂防水隔熱最高50萬元、外掛式空調及管線安全改善最高40萬元，以及增設或改善無障礙設施最高40萬元。公共空間補助總額最高可達960萬元。

申請者可由管委會、管理負責人或全體區分所有權人推派代表人提出。

內政部亦將舉辦多場說明會，近期場次包括台北市大同區（12月4日）、松山區（12月8日），以及新北市板橋區（12月18日）、中和區（12月20日）等。更多資訊可參考「都市更新入口網」或專線02-7701-9919洽詢。

更多三立新聞網報導

寶佳中工大戰落幕？「神秘共同友人」促和談 華建董座鄭斯聰任中工董事

淡水6.6萬戶大停水！淡北道路挖破水管釀災 市府折減賠償兩方案一次看

新北市10預售屋飆破百萬！不如買台北市？專家揭慘忍真相：當心買到撞到

千萬房申貸百萬遭拒！同父異母兄弟爭產 他驚父親生前孽緣死15年竟未解

