劍指台灣！解放軍「正義使命-2025」演習

[NOWnews今日新聞] 來自中國解放軍最新消息！東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校29日表示，將從今天開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」演習。

根據東部戰區微博釋出的資訊，此次演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區聲稱，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

東部戰區並發布聯合演訓區公告及示意圖，警告演習期間，有關船隻和飛行器，不要進入相關海域和空域，因為有關區域將進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

此外，東部戰區還發布主題海報「正義之盾、破限除妄」，放話：「快速機動，立體布勢，體系封控，一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」

