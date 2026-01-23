劍指川普？習近平通話魯拉 促共同守護聯合國核心地位

美國總統川普(Donald Trump)推動的「和平理事會」(Board of Peace)22日正式成立，該理事會被批評有意與聯合國相抗衡。中國國家主席習近平今天(23日)與巴西總統魯拉(Luiz Inácio Lula da Silva)通電話，強調聯合國是國際事務的「核心」，促請魯拉共同維護國際規範。

法新社報導，川普成立「和平理事會」的初衷是為了監督戰後加薩(Gaza)地區重建，但憲章內容期許能對解決國際衝突發揮更大作用。儘管川普已表明「會與聯合國合作」，但仍不免引來他有意將聯合國邊緣化、甚至取代聯合國的疑慮。

根據中國官媒央視新聞發布的通話內容，習近平今天向魯拉表示，當前國際形勢動蕩不安，中國與巴西是「維護世界和平穩定、改革完善全球治理的建設性力量」，並強調兩國「應堅定站在歷史正確一邊……共同維護聯合國核心地位與國際公平正義。」

據報導，魯拉回應表示，巴西和中國是捍衛多邊主義、堅持自由貿易的重要力量，巴西願同中國密切合作，「維護聯合國權威，加強金磚國家合作，維護地區和世界和平穩定」。

中國與巴西已收到川普邀請加入和平理事會，但均未確認是否會參與。巴西總統府特別顧問阿摩林(Celso Amorim)表示：「我們不能接受單一國家發起的聯合國改革。」

不過，在表態捍衛聯合國的同時，中國過去也多次批評該組織試圖探討新疆、香港、西藏事務的舉動是「干涉內政」。另一方面，人權觀察組織(Human Rights Watch)等倡議團體指控，中國試圖削弱聯合國，手段包括削減人權工作相關資金、建立替代性的國際調解組織，以及阻撓人權人士參與聯合國活動。