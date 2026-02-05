劍指徐欣瑩？鄭麗文重申一切照制度走「不會和稀泥」 喊話黨內同志：想挑戰制度會摔得鼻青臉腫

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國民黨2026年縣市首長提名協調作業仍在持續推進，其中新北市、台中市及新竹縣至今仍未拍板定案，其中新竹縣長初選競爭頻頻交鋒，立委徐欣瑩更數度把炮口對內，直指若黨中央執意與民意作對，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛；她更指藍營新竹縣黨部公器私用、球員兼裁判，反對黑箱初選；徐欣瑩先前也認為黨內初選應採用「全民調」。國民黨主席鄭麗文接受專訪時強調，若有人希望推動制度改革，完全可以透過正常黨內程序提出；在專訪中她更呼籲黨內同志「想挑戰制度會摔得鼻青臉腫」。

國民黨主席鄭麗文接受專訪時強調，若有人希望推動制度改革，完全可以透過正常黨內程序提出；在專訪中她更呼籲黨內同志「想挑戰制度會摔得鼻青臉腫」。（圖／取自臉書）

談起國民黨提名進度，鄭麗文直言是「老神在在」，她認為，相較之下民進黨提名節奏過於倉促；國民黨則是依循正確方向前進。她也重申，黨中央將嚴守制度、不再模糊處理「絕不因人而改變規則」，並直言在現行氛圍下，很難有人可以撼動跟挑戰制度，還會把自己摔得鼻青臉腫，她向黨內喊話「大家一定要三思」。

鄭麗文接受《52新聞聚樂部》專訪時被問到，距離2026選舉仍有一段時間，但不少縣市至今仍未敲定人選，包括新北、台中及新竹縣，皆未出現明顯的領跑者。鄭麗文從整體局勢分析指出，民進黨主席賴清德目前的起點並不高，一方面是因為國民黨在上一屆選舉表現亮眼，另一方面則是民進黨過早啟動提名程序，早在去年底就展開布局，導致台灣一直都在選舉。

鄭麗文也坦言，選舉本就很複雜，即便整體環境對國民黨相對有利，仍存在不少挑戰。目前宜蘭縣的協調已告一段落，內參民調將於2月出爐；至於新竹縣，黨中央已公告將依照初選機制推進，一切按既定程序辦理。

針對主持人提及，有意參選的新竹縣立委徐欣瑩表態，希望改採全民調，否則可能另作打算？鄭麗文回應，每個人都有自身期待，但她上任之初便清楚宣示，黨中央不再「和稀泥」，一切依制度行?事，不會因個人身分或壓力而調整規則。主持人進一步追問規則是否可能改變，鄭麗文明確回應「不會改變。」

鄭麗文補充，黨內對於民調制度的討論已持續多年，確實有人主張將現行「七三制」改為全民調；她重申，若有人希望推動制度改革，完全可以透過正常黨內程序提出，她個人則是沒有意見，但在目前提名作業已經啟動的情況下，規則不可能臨時變動，黨中央的立場就是依法辦理、不偏不倚。

在台中市長人選部分，鄭麗文透露，目前方向已大致底定，只剩下技術性細節需要確認，完成後很快就會對外公布。新北市方面，她則表示，相信市長侯友宜將全力完成溝通與協調工作，順利推進市長提名。她總結指出，各縣市在提名過程中難免面臨挑戰與困難，但整體仍在正確的道路上，她對此「老神在在」。

鄭麗文強調，世上不存在完美無缺的遊戲規則，關鍵在於所有參與者都必須遵守，「願賭服輸」。她也呼籲黨員理解，藍白不同政黨尚且知道要合作團結，更何況是同一政黨的同志。鄭麗文重申，現在氛圍下，很難有個人可以撼動及挑戰，還會把自己摔得鼻青臉腫，她呼籲黨內「大家一定要三思」，最後提名的不是自己，也應團結、願賭服輸。



