劍指憲訴法？憲法法庭停擺1年本週復活

憲法法庭即將可能恢復運作，引發各界關注。去年底立法院修改憲法訴訟法後，提高了違憲判決的門檻，導致憲法法庭近1年來無法做出任何判決。然而，根據司法院本週行事曆顯示，憲法法庭將於本週五召開「確認裁判文本評議」，外界解讀可能將對憲訴法做出判決，或對其他案件解釋法令試水溫，這意味著憲法法庭可能即將恢復部分功能。

根據新版憲訴法規定，要做出違憲判決，大法官參與評議人數不得低於10人，且需9人以上同意才能宣告違憲。目前大法官僅有8人，無法進行違憲判決。不過，東吳大學法律系副教授廖元豪表示，憲法法庭較可能是處理統一解釋的問題，因為統一解釋法律及命令只需過半評議、過半同意就能解釋，沒有爭議。廖元豪強調，違憲審查的案子必須辦理言詞辯論，如果沒有言詞辯論就關起門來裁判，會產生更大問題。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，無法判斷周五憲法法庭將進行什麼內容評議，但期待整個國會在野黨主導的失速列車能夠回歸到憲政的常軌。

對於憲法法庭停擺的爭議，總統曾批評藍白聯盟癱瘓憲法法庭。然而，憲訴法也規定，如果大法官出缺，總統必須依法在2個月內補提名。上次大法官被封殺是在7月，但直到12月，總統仍未履行憲法義務補提名。立委翁曉玲指出，憲法法庭並非被癱瘓，問題在於賴清德總統至今仍未提出第三批大法官名單，這不是立法院的問題，而是總統的問題。

憲法法庭能否恢復正常運作，不僅考驗司法獨立性，也反映出行政與立法部門之間的權力角力。各界將密切關注本週五憲法法庭的評議結果，以及後續可能帶來的憲政影響。

