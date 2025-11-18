即時中心／顏一軒、李美妍報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文將於明（19）日下午3時30分在新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行「鄭黃會」，由於地點特意選在新北市，備受外界矚目。對此，民進黨立委蘇巧慧今（18）日回應，每個候選人都有自己的選戰策略與節奏，其他候選人的步調不在她的考慮範圍內。





據指出，「鄭黃會」會面地點一度傳出是在台北市松山區兆基商務中心，這是黃國昌今（2025）年4月22日與國民黨前主席朱立倫召開「在野領袖峰會」的地點，當天雙方全程會晤公開，標榜要來一次「公開透明」的意見交換。

廣告 廣告

而藍白「鄭黃會」敲定在新莊凱悅嘉軒酒店舉行後，民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡與身兼國民黨副秘書長的組發會主委李哲華，今日也將親赴現場進行「場勘」。

目前新北市長的熱門人選，除了民進黨已拍板的蘇巧慧外，另也包含國民黨籍的台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、藍委洪孟楷，白營部分則是黃國昌。

快新聞／劍指新北選戰？「鄭黃會」19日新莊登場 蘇巧慧說話了

李四川、劉和然、洪孟楷與黃國昌（左至右）為藍白陣營新北市長熱門人選。（圖／民視新聞資料照）

蘇巧慧今早登上廣播節目專訪後接受媒體聯訪。記者提問，「鄭黃會」選在新北登場，會不會覺得他們蠻刻意？對此，蘇巧慧簡短表示，每個候選人有自己的選戰策略、節奏及步調，她已「在在」表達對於新北的感情與意志，希望能有機會來服務全新北的市民；至於其他候選人的步調，不在她的考慮範圍內。

原文出處：快新聞／劍指新北選戰？「鄭黃會」19日新莊登場 蘇巧慧說話了

更多民視新聞報導

蘇巧慧跑基層與劉和然較勁 黃國昌合體謝國樑

真假？黃國昌稱「TPP內參民調」藍白新北都贏 蘇巧慧回應了

新北市長選戰! 黃國昌喊"輸李四川不多" 被實際數據打臉

