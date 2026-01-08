劍指日本! 解放軍海警船去年出現釣魚台356天 還警告勿向東南亞輸出軍武

日本海上保安廳指中國海警船曾在釣魚台周邊靠近日本一側海域停留逾92小時，刷新紀錄。 圖：翻攝自迷彩虎企鵝號(資料照片)

[Newtalk新聞] 繼管制軍民「兩用物品」輸往日本後，北京又有新動作。中國國防部新聞發言人張曉剛大校今 ( 8 ) 日就近期涉軍問題發佈消息。

有記者問，據日媒報導，截至 2025 年底，在釣魚台相關海域發現中國海警船的天數已達 356 天，超過 2024 年的 355 天，刷新最多紀錄。請問對此有何評論？

對此，張曉剛表示，釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土。中國海警在相關海域巡航執法、守海護疆正當合理，不給任何覬覦中國領土之輩可乘之機，有關方面無需大驚小怪。中方敦促日方謹言慎行，不得採取任何可能導致事態升級的舉動，否則只會搬起石頭砸自己的腳。

釣魚台列嶼引發中、日、台灣的主權爭議。 圖：翻攝央視網

又有記者提問，日本政府官員稱，日方考慮擁核並非不負責任，在採購核潛艇問題上不排除任何可能性。日外務省大幅增加「政府安全保障能力強化支援」專案預算，擬向東南亞等國軍隊提供包括先進雷達在內的國防裝備和物資。請問對此有何評論？

張曉剛回應，國際社會包括東南亞國家對日本軍事安全動向批評聲音不斷，日方不但不反省收斂，反而編造各種藉口，變本加厲地擴軍備武，明目張膽地出口殺傷性武器，甚至冒天下之大不韙鼓吹擁核，更加暴露出日本右翼勢力推動「再軍事化」、企圖讓軍國主義死灰復燃的險惡用心。

「所有愛好和平的國家和人民都應認清日本政府的不軌圖謀，防止日本軍國主義借屍還魂，共同捍衛戰後國際秩序，堅決維護世界和地區和平穩定。」張曉剛說。

日本首相高市早苗堅持不收回「台灣有事」的言論。圖為日本海上自衛隊最新潛艦「蒼鯨號」在兵庫縣神戶市的川崎重工業神戶工廠舉行命名暨下水典禮。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO