劍指日美！共軍第七度圍台軍演 與俄聯合暗示對日牽制

兩岸的雙城論壇才剛結束，解放軍周一宣告在台海周邊展開為期兩天的軍演，還把名稱定為「正義使命-2025」，公開表明軍演是要阻擋外部干涉。且中方這回軍演時間，與俄羅斯宣告從周四起在日本北方的軍演相呼應，分析認為兩場軍演極具「中俄聯合行動」色彩，解放軍還藉由這場軍演，作為對日本首相高市早苗「台灣有事」言論、以及對美方宣告的111億美元史上最大筆對台軍售案的強烈回應。但北京在圍台軍演的同時，解放軍內部高層卻持續出現嚴重的人事震盪與整肅，似乎顯示軍心難穩，分析認為當局可能也想藉軍演來轉移外界注意。

2025台北上海雙城論壇，周日(12月28日)才剛在上海舉行，解放軍周一(12月29日)隨即宣告，在台海周邊區域展開為期兩天的軍演。

不但再度透過軍演區域地圖的發表，來展現「圍台」意圖，還製作宣傳海報，把這場定名為「正義使命-2025」的軍演，描繪得有如大軍壓境，威嚇意味十足。

解放軍東部戰區新聞發言人 施毅：「這是對台獨分裂勢力，和外部干涉勢力的嚴重警告。」

官方不但在宣告軍演消息的影片中，加上配樂，試圖強化威嚇，還發表經過剪接後製、有如電影般，聲稱是軍演現場的影片，展開全面宣傳。

台灣民眾：「他們只是為了他們自己的面子，把台灣畫成為他們自己國家的一部分。但是台灣人不這麼認為呀。」

我國國防部為了反制中方認知戰，周一(12月29日)也發布「堅韌台灣、堅定守護」影片，呈現三軍備戰畫面，強調台灣將與民主夥伴同行，維護國家和區域穩定安全。

台灣民眾：「做這些演習就是想要嚇唬我們吧，就是威嚇我們。因為以前也蠻常發生這種類似的演習。那我覺得我們身為普通的老百姓，還是只能把自己做好吧。就是把工作做好，把生活過好。」

據了解，這是美國眾議院前議長裴洛西2022年8月訪台，解放軍首度開展圍台軍演以來，第七次針對台灣的大規模演習，也是今年以來第二次，儘管頻率上並沒有超出往年，但這次比較特別的是，在中方宣告軍演訊息的同時，俄羅斯也傳出將從周四的2026年元旦起，在日本稱之為北方領土（Northern Territories）或「北方四島」周邊區域，展開長達兩個月的演習，期間暫停外國船隻在周邊海域的無害通過權。

我總統府發言人 郭雅慧：「維持台海與印太和平穩定，是國際社會的高度共識。中國解放軍在我國周邊實施針對性的軍事演習，不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。」

分析認為，兩場軍演極具「中俄聯合行動」色彩，一方面利用俄羅斯在北方牽制日本自衛隊。

中國大陸外交部發言人 林劍：「中方高度讚賞俄方在台灣問題上，一貫支持中方的堅定立場。」

另一方面，解放軍藉這次圍台軍演，展現對日本首相高市早苗「台灣有事」言論的強硬反制；以及對美日兩國在區域內日益緊密的軍事合作，還有美方本月中(12月17日)宣告總額逾111億美元的史上最大筆對台軍售案，展現回擊姿態。

TVB主播：「全國人大常委會公告，終止何衛東全國人大代表職務。」

而在解放軍展開排山倒海開展圍台軍演宣傳的同時，對於原本擔任中共中央軍委副主席的何衛東等，共計8名解放軍高階軍官，在剛過去的周末(12月27日)遭拔除落馬的消息，北京當局卻刻意低調處理。

這次宣告落馬的8人中，有3人是首次被證實遭整肅，而且這番整肅之後，負責軍隊人大代表審查與決定的「中共軍隊選委會」11名成員中，8人都已落馬卻沒有補缺，似乎顯示解放軍內部人事出現大動盪，軍心難穩。外界也懷疑北京當局這回突然宣告圍台軍演，有意藉機轉移注意，以便維持穩定。

至於美方的超大規模對台軍售案，北京當局上周五(12月26日)已先祭出制裁，宣告對近年來參與「武裝台灣」的20家美國軍工相關企業，及10名高階主管，採取凍結在中國境內資產且禁止與中方接觸等措施。

但由於美國國防企業幾乎不會與中方有業務往來，中方制裁的象徵意義遠大於實質。儘管如此，美國國務院當天仍罕見直接表明，強烈反對北京當局因「對台軍售」而報復美國企業與高階主管。

至於這回登上北京當局制裁名單的美國國防新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey），則透過社交媒體PO出一張「金維尼」的獎座照片做回應，除了澄清自己在中國根本沒資產外，還語帶調侃地表示，相關制裁禁止所有中國公民以任何形式與他接觸，應該可以幫助他免於小粉紅的網路出征。

