劍指李四川？黃國昌揮毫「一馬平川」 強調藍白先談共同政見

民眾黨今(2/4)天召開中央委員會會議，會中通過徵召黨主席黃國昌參選2026年新北市長。接著在春節小物開箱記者會上，黃國昌更揮毫寫下「一馬平川」，引發外界聯想是否針對台北市副市長李四川。黃國昌表示，寫春聯不要有太多政治聯想，藍白會先就政策、價值、願景等面向提出共同政見，接下來再處理縣市長競爭，不只在新北，其他縣市也會秉持相同原則進行。

民眾黨今天下午舉辦「眾馬奔騰 萬眾同欣」春節小物開箱記者會，民眾黨主席黃國昌、前黨主席柯文哲、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷都現身揮毫，幕僚更準備籤筒，讓4人抽出要寫的字，結果黃國昌抽到「一馬平川」。

在媒體提問時間，對於「一馬平川」的「川」是不是代表李四川，黃國昌表示，寫春聯不要有太多政治聯想，李四川在台北市是市長蔣萬安的得力助手，相信「川伯」在任何位置都會全力以赴，「對於川伯任何決定，身為政壇晚輩的我，都是滿滿祝福。」

黃國昌說，藍白會先就政策、價值、願景等面向提出共同政見，在這個基礎上再簽署政黨合作協議，第三階段才處理有關兩個政黨縣市長競爭的部分，不僅是在新北市，在其他的縣市也都會秉持相同的原則來進行。

