劍指李四川？黃國昌獲徵召戰新北 春聯揮毫4字「一馬平川」

黃國昌今親自揮毫寫下「一馬平川」「馬力全開」，引發政治聯想。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌今（4日）獲徵召選新北市長，對手包含民進黨立委蘇巧慧及呼聲高的李四川，下午民眾黨舉辦春節小物開箱記者會，黃國昌親自揮毫寫下「一馬平川」4字春聯，引發超過李四川的聯想。

民眾黨下午舉辦「眾馬奔騰 萬眾同欣」台灣民眾黨春節小物開箱記者會，前主席柯文哲、黃國昌等人親自揮毫寫春聯，其中黃國昌一氣呵成寫下4字「一馬平川」，還被主持人張彤調侃「是不是有偷練習」。

柯文哲春聯寫最快，黃國昌寫「一馬平川」被聯想到與李四川有關。（鏡報李智為）

「一馬平川」暗示超過李四川？ 黃國昌回應了

不過今天他才剛被徵召選新北市長，這4字引發聯想，媒體聯訪時就詢問剛剛寫「一馬平川」，想一匹馬飛奔超過李四川？

聽到記者的問題，張啓楷拍拍了黃國昌肩膀，柯文哲更是張大嘴巴顯得很吃驚，黃國昌則強調「新年喜氣，寫春聯不要有太多政治聯想」。

柯文哲聽到記者提問，張大嘴巴很吃驚。（翻攝YT@民眾之聲）

傳李四川年前辭副市長？ 「政壇後輩」黃國昌這樣說

針對傳李四川年前請辭台北市副市長？黃國昌表示，李四川是蔣萬安非常重要、得力助手，不管川伯在什麼位置上都相信他會全力以赴扮演好角色，對於其有任何決定，身為政壇後輩的他，都給予滿滿祝福。

