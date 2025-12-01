劍指楊瓊瓔？台中藍營議員挺江啟臣選市長 喊話黨中央徵召不初選

即時中心／潘柏廷報導

現任台中市長盧秀燕任期將屆滿，國民黨方面除立法院副院長江啟臣有意參選外，同黨立委楊瓊瓔日前也在臉書表態「我準備好了」想要參與黨內初選。不過，當地市議員賴順仁今（1）日則在臉書向國民黨中央喊話，若舉辦黨內初選，恐怕自亂陣腳，讓民進黨可以見縫插針，並提議採取徵召不初選，更表態支持江啟臣。





賴順仁今日在臉書提到，近日公布的民調可以看出台中市民不分藍白，都對江啟臣有高度期待；他稱，過去因為團結、不分彼此，讓國民黨在台中重返執政，而台中市府在盧秀燕帶領下，讓台中發展突飛猛進，更成為台灣最宜居的城市。

「團結必勝、分裂必敗！」，賴順仁又說，今天國民黨如果想要守住台中、繼續執政，就必須再次團結，不能在尚未推出最強候選人之前，就自亂陣腳，讓對手可以見縫插針。

他認為，未來若舉辦黨內初選，除了有發生內部矛盾而分裂的風險，讓裂痕無法彌補外，更讓對手有機會操弄民調，致使最強候選人無法勝出而自吞苦果，將執政權拱手讓人，可說是有百害而無一利。

因此，賴順仁呼籲面對來勢洶洶、擁有中央資源的對手，豈能不嚴陣以待、步步為營，尚祈黨中央儘速協調，選擇適最佳機徵召最強人選，勿讓對手有機可趁，伺機破壞，「2026若失了台中、2028要如何重返執政？」。





