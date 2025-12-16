劍指民眾黨 本土四黨組「台灣前進陣線」備戰2026

備戰2026地方選舉，本土四黨「台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨」今（16）日宣布成立「台灣前進陣線」，劍指民眾黨力圖取而代之。(黃敬文攝)

備戰2026地方選舉，本土四黨「台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨」今（16）日宣布成立「台灣前進陣線」，劍指民眾黨力圖取而代之，四黨也共同簽署行動綱領與承諾書，將共同組成「合作協調會議」，負責提名以及之後所有協調與衝突處理。

四黨共同召開的「台灣前進陣線成立記者會：第三勢力、做伙前行」記者會，由時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥、台灣綠黨共同召集人甘崇緯、小民參政歐巴桑聯盟黨召集人林詩涵以及無黨籍新北市汐止區湖興里長郭書成共同出席，並簽署行動綱領與承諾書。

王婉諭表示，台灣當前的問題不在朝小野大或分立政府，而在政黨體系失衡，1年半來行政與立法、執政與在野嚴重對立，憲政運作形同對撞，台灣民主秩序陷入修憲以來最嚴峻的危機，2024年大選後民眾黨未能成為制衡藍綠的第三勢力，反而加劇對抗，立法院只剩綠營執政與藍白反綠對立，真正的第三勢力付之闕如。

她指出，為此四個本土政黨以「台灣前進陣線」為平台，結合無黨籍夥伴，提出可執行的行動綱領與候選人承諾，目的是打造負責、可預測與信任的第三勢力，陣線將從2026地方選舉開始，以地方政治為突破口，為人民提供不必含淚投票的選擇，健全政黨體系，帶領台灣向上發展。

王興煥痛批，面對九成民意拒絕中國統治，責任是集結忠於台灣的力量，透過本土在野的大團結，打造真正可被信賴的第三勢力，淘汰以第三勢力之名行投機之實的民眾黨，也要成為新的反對黨選擇，取代以反對之名破壞民主的國民黨。

甘崇緯表示，台灣前進陣線是四黨與無黨籍夥伴經一年半磨合，建立在共同價值上的深度合作，並共同承諾縮減貧富差距、推動勞動與居住正義、性別平權、環境保護與能源轉型，甘崇緯強調，這是一場進步力量的大整合，為2026地方選舉開創更具希望的民主新局，帶領台灣持續前進。

林詩涵則說，陣線以飛魚作為象徵，代表台灣一次次確認方向、修正步伐、持續前進的行動方式。台灣前進陣線要做的，是讓政治少一點對立消耗，多一點清楚規則與實際行動，為台灣留下政治仍然值得相信的可能。

根據行動綱領內容指出，將由各政黨派代表組成「合作協調會議」負責提名後的協調與衝突處理，同時各政黨推薦候選人以現任優先，無現任者應透過協調或初選機制，避免選區重疊；若「台灣前進」陣線取得的地方議會席次可以組成黨團或政團，應加入陣線導團及政團。

