劍指深海！海鯤號挑戰「百米潛航」捷報頻傳 國軍情監偵反制共軍偵蒐

政治中心／程正邦報導

「海鯤軍艦」執行「百米潛航」海上測試。（圖／翻攝自台灣國際造船股份有限公司網站）

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤軍艦（SS-711）」的海上測試（SAT）邁入深水區！繼 29 日圓滿完成首次 50 公尺淺水潛航後，今（30）日上午 10 時許，海鯤艦再度於高雄近海現身，挑戰更具難度的 100 公尺深潛測試。儘管測試期間遭遇中共解放軍大舉出動 33 架次機艦進行「聯合戰備警巡」企圖偵蒐參數，但海鯤艦仍不畏滋擾，按部就班挺進深海，展現國防自主的堅韌實力。

潛艦國造原型艦海鯤艦29日首次進行潛航測試，引發各界高度關注，晚間返航緩緩駛進高雄港區

乘勝追擊！連續兩日潛航挑戰艦體耐壓極限

海鯤艦的海試進度正以「循序漸進」的節奏加速推進。29 日的首度潛航測試歷時約 7.5 小時，成功驗證了聲納、動力系統及水下計程儀等關鍵指標，並於晚間 18 時 50 分平安返港。台船公司強調，這是國造潛艦計畫中極具意義的「里程碑」。

今日上午，海鯤艦再度在海軍 256 戰隊與台船技術團隊的帶領下出海。軍事專家紀東昀分析，今日測試重點在於下潛至 100 公尺深度，藉此壓力環境驗證中鋼研發的 HSLA-80 耐壓合金鋼材結構穩定性，以及艦艇在深水環境下的靜音表現與匿蹤性能。若此階段順利通過，海鯤艦將進入最終的戰術測評，包含魚雷模擬射擊等武裝演練，力拚今年 6 月正式交艦。

海鯤艦潛航測試期間，共軍機艦出動33架次企圖偵蒐情資。（資料圖／國防部提供）

共軍大舉擾台！19 架次逾越中線 國軍嚴防數據外洩

海鯤艦的每一次下潛，都牽動著區域政經情勢的敏感神經。根據國防部最新數據，自 29 日下午起，中共解放軍發動大規模「聯合戰備警巡」，共偵獲 26 架次軍機及 7 艘次軍艦於台海周邊活動，其中 19 架次更逾越海峽中線及其延伸線。

軍事分析指出，中共此舉極具針對性，意圖透過空警-500 預警機與無人機，蒐集海鯤艦在不同深度下的水聲指標（Acoustic Signature）與磁力參數。針對共軍的電磁干擾與偵蒐企圖，國軍強調已部署任務機艦與岸置飛彈系統進行反制，確保測試海域的電磁環境安全，嚴防關鍵國防數據外流。

海鯤艦測試期間遭遇中共解放軍多架次戰機與軍艦擾台騷擾。（資料照／台船提供）

港邊紅布條加油聲不斷 民眾感嘆：台灣人的驕傲

今日的高雄港區依然熱鬧非凡。儘管寒風刺骨，不到清晨 8 點便有大批軍事迷攜帶長鏡頭守候在防波堤。當海鯤艦龐大的黑色身軀出港時，現場民眾興奮地拉起「海鯤號加油、台灣加油」的紅布條。一名專程趕來的退伍海軍官兵激動表示：「看著我們自己造的潛艦潛下去，這份感動是無法用言語形容的，這就是國家的守護神。」

海鯤艦的成功海試，不僅是技術的突破，更是台灣向國際社會傳遞「自我防衛決心」的無聲語言。隨著 100 公尺深潛挑戰傳出佳音，台灣已正式跨入全球自主造艦強國的門檻。

