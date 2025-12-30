劍指白宮？共軍環台軍演落彈 24 浬 美專家：這是演給川普看的

國際中心／程正邦報導

美國總統川普與中國國家主席習近平10月底在南韓會面。年終川普政府的外交大清洗，一口氣召回近30名大使，引發民主黨人痛批，是將美國的領導地位白送給中國。（圖／翻攝自X平台 @BitcoinJunkies）

2025 年末的台海風雲再度緊繃。解放軍於 29 日無預警發動環台軍演，國防部證實，今（30日）上午 9 時起，共軍福建遠火部隊針對台灣北部目標區進行實彈射擊，落彈區甚至逼近台灣 24 浬線，挑釁意味濃厚。然而，面對北京的大動作，一向強勢的美國總統川普卻顯得格外「佛系」。美國外交專家分析指出，這場軍演並非單純恐嚇台灣，真正的「目標觀眾」其實是川普、日本以及美國現任政府，旨在測試美方底線。

日本首相高市早苗於10月底美國總統川普來訪期間，開心合影。蛋高市恐怕沒想到，川普為了與中國的貿易協議，竟然背棄當時定幫忙日本的承諾，在中日爭端中，對日本視而不見，還要高市別刺激中國。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

川普淡定回應：與習近平關係好，軍演只是「常態」

根據《BBC》報導，當川普在記者會上被問及共軍實彈演習時，他展現出極具個人色彩的淡定態度。川普直言：「我跟習近平主席關係非常好，他完全沒提過演習的事。」他甚至試圖降低外界的危機感，認為北京在區域內的海軍演習已持續 20 年，沒什麼好擔心的。

川普這種將軍事威脅視為「常態性活動」的言論，與國防部偵測到落彈 24 浬線的急迫感形成鮮明對比。這種冷處理方式，被解讀為川普一貫的「交易式」外交思維，他似乎不願在正式上任前與北京撕破臉，而更傾向於將台海問題留在未來的談判桌上。

中共舉行環台軍演，粉紅色為其演訓區域，打圈處即為日本最西端的與那國島。（圖／翻攝自X平台 @OttoHuang120）

怒火源自 110 億美金！謝淑麗揭露北京的「憤怒與決心」

然而，美國前助理國務卿謝淑麗（Susan Shirk）在接受訪問時提出了不同的觀察。她認為，解放軍之所以在此時大動干戈，主因是美方近期宣布了高達 110 億美元的對台軍售案，內容甚至包含能打擊中國本土的進攻型武器，這讓北京感到極大威脅。

謝淑麗精闢指出，這場軍演的觀眾不是台灣人民，而是美國政府與日本。北京正透過實彈射擊，向的川普展示其軍事紅線。她也警告，川普傾向於採取「交易式政策」，未來不排除為了換取貿易優惠或經濟利益，而在台灣防衛承諾上進行彈性調整。這對盟友日本與台灣而言，無疑增加了地緣政治的不確定性。

中共29日宣布對台軍演，海巡署30日表示，採1對1方式併航監控，強勢驅離，並派遣待命艦艇支援，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，在海巡嚴密監控下，所有航行台灣周邊的國內外船隻都能安全通行，沒有受到騷擾威脅。（海巡署提供）

展示海空封鎖力：解放軍的「實戰演習」野心

「太平洋論壇」（Pacific Forum）副研究員尼爾（Alexander Neill）向媒體表示，解放軍此次演習不僅是政治示威，更是實際的海空作戰能力展示。透過精準落彈於台灣周邊海域，解放軍正練習如何封鎖台灣對外的關鍵航道。隨著 2026 年即將到來，台海情勢已不僅是兩岸問題，而是中美日三方的權力大博弈。

