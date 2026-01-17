即時中心／林耿郁報導

美國總統川普在真實社群貼文宣布，基於「保障國家安全」為理由，自2月1日起，將對英國、法國、德國、丹麥等8個國家商品，加徵10%關稅；且到了6月1日，還會進一步提高至25%，以「懲罰」這些國家，不支持自己獲得格陵蘭的計畫。

就是要搶！美國總統川普昨（17）天宣布，將對8個歐洲國家開徵新的10%關稅，且逐步提高至25%稅率，直到美國得以收購格陵蘭為止，此舉引發歐洲強烈反彈，也讓北約內部同步陷入稀有的主權與領土政治爭議。

廣告 廣告

綜合外媒報導，川普在Truth Social宣布，自2月1日起，美國將對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭及英國輸美商品加徵10%關稅，6月1日再提高至25%，直到「美國完成收購格陵蘭」為止。

丹麥及格陵蘭政府已明確表態拒絕出售領土。格陵蘭為丹麥自治區，居民多次強調不願成為美國管轄的一部分；最新民調則顯示，高達85%格陵蘭民眾不想成為美國人。

但川普仍強硬表示，格陵蘭擁有極佳的戰略位置，以及重要礦產資源，對美國安全「至關重要」，至今仍未排除以武力奪島可能。並反過來指控歐洲國家「介入並派遣」軍事人員至島上，使衝突「風險升高」。

歐洲多國則反駁，格陵蘭已受北約共同防禦條款保障，美國亦在當地擁有彼圖菲克太空基地，依1951年協議已可「無限制」進駐美軍，但仍動作頻頻；多名歐洲官員認為，川普根本就是想擴張美國領土、兼併該島。

美國國內民調亦顯示支持度偏低。路透社／Ipsos本週民調顯示，僅不到五分之一美國受訪者，支持川普奪取格陵蘭。

另一方面，川普一如既往，未提出對歐洲盟邦加徵新關稅的法律授權；近日他也曾放話，對任何與伊朗有往來的國家課徵25%關稅，但白宮一樣未說明是依據何條法律收錢。

美國最高法院目前正在審理川普廣泛動用關稅權限的合法性，但至今尚不清楚究竟何時才會對「對等關稅」是否合法做出最終裁決。

原文出處：快新聞／劍指盟友！川普放話對歐洲8國開徵新關稅 直到美國「買下格陵蘭」為止

更多民視新聞報導

打臉川普！格陵蘭總理震撼表態：不想當美國一部份

川普指中俄圖謀格陵蘭 丹麥外長赴美協商仍有歧異

歐洲多國派兵軍演挺丹麥 俄駁美「無意佔領格陵蘭」

