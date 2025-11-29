劍指穩定幣！大陸央行點名涉洗錢等非法風險

受到美國總統川普的支持和美國政府認可的「GENIUS法案」的推動下，「穩定幣」在國外掀起一股熱潮。不過中國人民銀行（大陸央行）召開打擊虛擬貨幣交易炒作工作協調機制會議。認為穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身分識別、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。

穩定幣是一種加密貨幣，價值通常與某種穩定資產例如美元掛鉤，以減少價格波動。主要特點是設計目標是維持穩定的價值，使得它們在加密貨幣市場中作為交易媒介和定價工具非常重要。常見的穩定幣包括USDT（泰達幣）、USDC（美元穩定幣）等，這些穩定幣通常允許用戶以1比1的比例將其兌換為相應的法幣，從而避免價格走偏。

廣告 廣告

大陸央行網站29日發布，大陸央行28日召开打擊虚擬货幣交易炒作工作协调机制会议。包括大陸公安部、中央網信辦、中央金融辦等相關負責人出席會議。

會議指出，近年來各單位認真貫徹落實中共中央、國務院決策部署，按照2021年中國人民銀行等部門聯合公布的「關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知」要求，堅決打擊虛擬貨幣交易炒作，整頓虛擬貨幣亂象，取得明顯成效。「近期，受多種因素影響，虛擬貨幣投機炒作有所抬頭，相關違法犯罪活動時有發生，風險防控面臨新形勢、新挑戰。」

會議強調，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關商務活動屬於非法金融活動。穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身分辨識、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。

會議要求，各單位要把防控風險作為金融工作的永恆主題，繼續堅持對虛擬貨幣的禁止性政策，持續打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。

【看原文連結】

更多udn報導

全球常用密碼前20名曝 老年人1偏好易被破解

年輕情侶努力半年未懷孕 竟是未婚夫1健康習慣導致

AI提振台灣經濟 民眾卻無感？CNN揭原因

日星赴陸開唱頻遭喊卡 資深歌手看不下去開嗆