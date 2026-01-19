劍指美台？共軍「斬首演練」歷時不到2分鐘 學者曝3大關鍵：暗示太明顯

中國解放軍日前釋出一段特戰演練影片，畫面中士兵以弓箭無聲射殺哨兵，結合無人機高空鎖定與地面突擊部隊同步攻堅，整場「斬首式」行動從潛入到殲敵僅歷時不到2分鐘，引發關注。對此，台大教授苑舉正在《中天辣晚報》中點出中國此演練影片的3大關鍵，他直言「實在暗示的太明顯了」。

中國央視日前釋出共軍演練畫面，三架無人機在夜幕中劃出幽藍軌跡，特戰隊員如暗夜魅影般潛入，一柄現代軍用弩無聲擊發，30公尺外的「哨兵」應聲而倒，搭配無人機、地面部隊同時攻堅，這是共軍首次通過官方媒體高調披露的實戰化「斬首」行動演練。

對此，苑舉正表示，這裡面的暗示實在太明顯了」目的在告訴外界中國同樣具備成熟且數量龐大的特種作戰力量，不應再將高端斬首行動視為美軍專利，中國特種部隊在區域部署密集，包括廈門與香港駐軍皆有相關單位，此次演訓正是藉機對外展示能力。

苑舉正分析影片中有3項關鍵值得注意，第一，無人機與地面部隊形成「偵打一體」的作戰模式，大幅提升效率與精準度；第二，使用弓箭（弩箭）進行無聲擊殺，凸顯隱蔽滲透能力；第三，短短兩分鐘完成殲敵，顯示背後必然仰賴高度精準的情報掌握與協同作戰。他直言，美軍能做到的，中國特種部隊同樣具備甚至更強的執行能力。

