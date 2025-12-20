劍指習近平家族黑金！美將揭露「紅色權貴」海外財富 點名七常委

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普18日正式簽署《2026財年國防授權法》(NDAA)。在這份龐大的法案中，除了對台軍援與軍工產業鏈的強化外，一項被視為「核彈級」的條款引發北京強烈恐慌：法案強制要求美國國家情報總監(DNI)，必須調查並公開中國共產黨高層領導人的隱匿資產與腐敗情況。這被視為華府對北京發動的一場精準「政治斬首」，意在動搖中共執政的合法性根基。

據《華盛頓時報》分析，這項條款的核心目標直指中共權力金字塔的頂端。法案明文規定，美國情報機構必須在規定時間內，向國會提交報告並在網站上公開「中共高層領導層的財富狀況」。調查對象採「點名制」，涵蓋中共總書記(習近平)、中共中央政治局常務委員會成員(七常委)，以及中央政治局委員。

揭開「為人民服務」假象 鎖定海外洗錢

這份報告的內容要求極為詳盡，必須包括上述高官及其親屬的「個人財富」、「金融資產」以及「商業利益」評估。外界分析，美國意在揭露這些口口聲聲喊著「為人民服務」的紅色權貴，實際上可能在海外藏匿了鉅額非法所得。一旦這些數據被公諸於世，將直接戳破中共的反腐敘事，並可能在中國內部引發巨大的政治衝擊與民怨。

事實上，這類條款在美國國會醞釀已久，共和黨鷹派議員長期主張，利用美國掌握的全球金流情報，揭露中共高層利用親屬在海外洗錢、置產的真相，是對抗中共威權擴張成本最低、殺傷力卻最強的非對稱武器。

北京氣炸 揚言採取「堅決有力措施」

對於美方直搗痛點的舉動，北京反應激烈。中國外交部發言人郭嘉昆19日痛批該法案「渲染中國威脅、干涉內政」，並發出嚴厲警告，要求美方不得實施相關涉中消極條款。郭嘉昆揚言，若美方一意孤行，中方將採取「堅決有力措施」捍衛自身利益。然而，面對美方即將啟動的資產大起底，北京除了口頭抗議，似乎也面臨著巨大的內部維穩壓力。

除了資產揭露，該法案也包含多項挺台措施，包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元(約新台幣315億元)資金，以及要求美台建立聯合軍事計畫，顯見川普政府在第二任期對中採取了「軍事硬圍堵」與「政治軟殺傷」並進的策略。

