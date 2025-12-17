劍指輝達！路透曝Google獲Meta相助 推動TPU加速普及

Google與Meta公司的標誌。路透社資料照片



路透社週三（12/17）引述知情人士透露，Alphabet旗下Google正著手推動一項新計劃，讓自家AI晶片優化運行Meta開發、全球最廣泛使用的AI軟體框架PyTorch，此舉意在削弱輝達在AI運算市場的長期主導地位。

報導指出，這項計劃是Google積極布局的一環，旨在使自家TPU（張量處理單元）成為挑戰輝達（Nvidia）GPU（繪圖處理器）的替代方案，輝達GPU目前是市佔龍頭。

Google致力向投資者證明，其AI投資正產生回報，TPU銷售已成為該公司雲端營收的重要成長引擎，但單靠硬體不足以推動TPU加速普及。

廣告 廣告

知情人士透露，這項代號「TorchTPU」的新計畫旨在移除關鍵障礙，使TPU完全相容於PyTorch，以及讓客戶更易於開發，讓已採用PyTorch軟體建構技術架構的客戶能夠無縫接軌。

部分知情人士表示，Google也考慮讓部分相關軟體開源，以提升客戶的採用速度。

2016年問世的PyTorch是獲得Meta Platforms大力支持的開源專案，也是開發AI模型時最常使用的工具之一。它是一套預先編寫的代碼庫與集合框架，能自動化執行開發AI軟體時的諸多常見任務。

Google Cloud發言人未對該專案細節置評，但向路透社證實此舉將為客戶提供更多選擇。

更多太報報導

中國傳拒買輝達H200晶片 白宮AI沙皇：北京識破美國盤算

華為AI發展超乎美國預料？美議員：都是靠台灣空殼公司走私

路透：輝達擬提高H200產量 因應中國強勁需求