劍指輝達！ Google最強AI晶片TPU Ironwood、為「最嚴苛工作負載」而生

Google示意照。美聯社



Google預告將推出最強最强AI晶片TPU Ironwood，強打「專為最嚴苛的工作負載打造」，透過提供差ASIC晶片差異化的解決方案，以及價格競爭優勢，積極從AI新創手中搶奪業務，市場解讀，Google磨刀將直接挑戰輝達在AI晶片市場的主導地位。

外電消息指出，Googe宣佈將在未來幾周內推出第七代張量處理單元Ironwood，「專為最苛刻的工作負載量身打造」，在訓練和推理方面的性能較第六代Trillium TPU提升了四倍。

廣告 廣告

單個POD (AI運算單元)可通過晶片間互聯網路連接多達9216顆Ironwood TPU，並訪問1.77 PB的共用高頻寬記憶體。從而避免大型資料密集型AI模型的資料瓶頸，讓客戶能夠運行和擴展現存最大、最資料密集型的模型

AI初創公司Anthropic已成為首批重要客戶。Google上月宣佈將允許Anthropic使用多達100萬單位的定制晶片來訓練和運行其Claude大語言模型。Anthropic計畫使用多達100萬顆新TPU來運行其Claude模型。

儘管多數大型語言模型和AI工作負載依賴輝達的GPU，但Google的TPU作為定制ASIC晶片可在價格、性能和效率方面提供優勢，Google不僅與亞馬遜和Meta在AI軍備競賽中的持續布局，野心更直接劍指輝達了。

更多太報報導

沒AI真不行！聯詠Q3毛利率降至五年新低 拚4奈米 AI ASIC明年新品放量

AI衝擊台灣產業結構! 盧超群：代工繼續沒問題 IC設計、記憶體有二大挑戰

震撼！半導體通膨來臨、台積電價格調漲傳一口氣連漲4年