劍指鄭麗文？賴苡任今祭黃百韜 喊固守KMT核心價值

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

國民黨主席鄭麗文8日下午參加統派團體所舉行的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思前高階共諜吳石惹議。對此，國民黨青年軍賴苡任今（10）日上午前往忠烈祠緬懷國共內戰時，因「徐蚌會戰」而在碾莊戰死的上將黃百韜。他受訪時表示，鄭主席有她的戰略高度，但黨員的核心義務是於現階段站出來，固守國民黨原本的核心價值。





記者提問，國民黨不分區立委被提名人丁瑀得很明白，祭拜共諜吳石是很不好的行為，對於之後的選舉會不會有很大的影響？對此，賴苡任回應，相信鄭主席講得非常明白，她上週六（8日）是去緬懷政治受難者而非情報工作者。

賴苡任提醒國民黨員與國人，國共內戰期間，吳石確實對國民黨造成非常巨大的傷害，直接、間接造成國民黨的失利，「所以我們才失去了中華民國的大片江山，這也是我今天來紀念、緬懷黃百韜將軍最重要的原因」。

他強調，不能只有吳石走進國人的視野，更重要的是，當時碾莊戰役壯烈犧牲、為國奉獻的黃百韜將軍，他才是應該被國人所紀念的。

賴苡任重申，鄭主席有她身為主席的戰略高度，「但我們作為一般黨員，有黨員的核心義務，義務就是在現在這段期間站出來，固守國民黨原本的核心價值」。





