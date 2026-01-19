劍指2026！何欣純當面喊「換我發現金」 盧秀燕淡定反應曝光



台中市議會民進黨團今天（19日）舉行幹部交接典禮，台中市長盧秀燕與民進黨台中市長候選人、立委何欣純同場出席並先後致詞。何欣純致詞時直言，未來希望由她來發放現金，讓全民、所有台中市民共享城市經濟成果，相關談話被視為參選市長的明確宣示；市長盧秀燕則全程面帶微笑，未正面回應。





民進黨團新任總召、議員周永鴻率領新團隊亮相，包含副總召何文海、施志昌、陳俞融，以及幹事長江肇國、書記長蔡耀頡。新團隊強調，未來將持續強化議會監督角色，確保市政推動更貼近民意、運作更有效率。何欣純在致詞中以中央政策為例指出，中央經濟成果全民共享，「蔡英文總統有發（現金）、我們的賴總統行政院也有發現金」，因此她也希望「未來由我來發放現金，讓全民、所有台中市的市民，可以共享台中市推動下來的經濟成果」。

談及未來市政方向，何欣純進一步表示，「好的政策，會延續來做、再精進；不好的政策、不夠好的政策，我們來解決、精進、再改善、再改進，讓它更好」。她強調，期盼為大台中開創「一片欣欣向榮」的新局，以嶄新的市政治理模式，推動城市發展，讓台中市更好。（責任編輯：王晨芝）

