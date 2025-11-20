劍指2026 政院版跟屁蟲製造衝突

藍白聯手上周在立院三讀通過修正《財劃法》，衛環委員會也從17日起審查在野立委所提《勞工保險條例》修正案，之前修法「八風吹不動」的行政院，眼見在野黨動作頻頻，20日「匆匆忙忙，連滾帶爬」火速提出政院版，不僅未見解決問題，反而製造衝突，劍指2026地方選舉的司馬昭之心昭然若揭。

《財劃法》在民國88年推動精省後，將原屬台灣省政府的部分事權連同所有財源一併歸入中央，近年來各地不斷發展，地方政府要求中央釋出部分財源，卻始終未果。

廣告 廣告

為使地方擁有更多財政自主權，在野黨去年底修正25年未動的《財劃法》，讓中央吐出3000多億元給地方。行政院雖表明反對，卻未提出對案，反而由綠營支持罷團提出大罷免，企圖翻轉國會來反制在野黨。

《財劃法》爭議從去年至今近1年，行政院明明可以「從從容容，遊刃有餘」地提出草案，但2波大罷免大失敗已近3個月，政院卻一拖再拖，直到立法院上周通過再修正的《財劃法》，昨日行政院會才匆匆忙忙通過政院版。

《勞工保險條例》也是一樣，多位立委早已提出修法版本，行政院都未有任何對案，直到立法院社福衛環委員會17日排審多位國民立委提案，要將政府撥補法制化，政院昨日才緊急提出政院版，明定中央政府負最終給付責任，未來每3年檢討勞保財務。

據了解，行政院19日傍晚公布的院會議程，原本未有《勞工保險條例》，直到深夜才新增議程臨時排入，顯然草案未充分討論，只是為反制在野黨提案 。

無論是普發現金1萬元、《勞保條例》，還是《財劃法》的修正，行政院都是先拒提院版，最後才跟進，前者是擔心在野黨收割民意，寧可當跟屁蟲，跟進藍委提案；後者不僅未解決「肥中央、瘦地方」問題，反而擴大爭議。

政院顯然想製造衝突，把政院版《財劃法》未來無法在立院過關的帳算到在野黨頭上，讓戰火一路延燒到2026，但歷經大罷免大失敗，國人還可能埋單嗎？