劍橋大學發表演說 陳冠廷：應對威脅1.25兆國防預算有戰略意義

陳冠廷在劍橋大學發表演說。 圖：陳冠廷辦公室/提供

[Newtalk新聞] 民進黨立委陳冠廷訪問英國，並於6日在劍橋大學發表演說。他說，面對威脅型態的變化，台灣在不對稱作戰的投資與整體戰力調整上，資源配置必須更貼近現實情境，使台灣在灰色地帶衝突與高強度對抗風險下，均能維持足夠的嚇阻效能。因此，他認為台灣1.25兆國防預算有其關鍵作用。

陳冠廷在劍橋大學「以嚇阻穩定台海：台灣的安全回應」（Deterrence over Disruption: Taiwan's Security Response in the Taiwan Strait）為題發表演說，從不對稱作戰、外交多元化及台烏關係三大面向，向國際學術社群闡述台灣面對台海安全挑戰的戰略思維與具體作為。

陳冠廷指出，面對威脅型態的變化，台灣在不對稱作戰的投資與整體戰力調整上，資源配置必須更貼近現實情境，使台灣在灰色地帶衝突與高強度對抗風險下，均能維持足夠的嚇阻效能。他並強調台灣1.25兆國防預算的戰略意義，尤其在台美合作的訓練、後勤、系統整合與能力建構等層面具有關鍵作用。

在外交關係方面，陳冠廷表示，台灣需要持續拓展與區域安全合作，降低單點風險、強化供應鏈與安全網絡。

陳冠廷在劍橋大學發表演說，學生提問。 圖：陳冠廷辦公室/提供

同學提問，所謂拓展區域安全合作，是否為提倡東亞類「北約」的安全架構？陳冠廷回應，華盛頓批准對台軍售是史上最大，台灣對美國的經營已涵蓋從國會到智庫的綿密人脈與互信基礎，有助於將台灣的立場清楚傳遞至決策圈，維持一貫的對台承諾與支持動能。

陳冠廷說，除了對美合作的「雙邊架構」，與區域中等強國之間的協同合作，特別是日本、菲律賓、台灣的「多邊架構」，對於共同抵抗中國的擴張與改變現狀企圖，扮演極其重要的角色。他認為，未來可以在情報分享、科技合作、海事合作，以及合資國防/民用產業上更一步加強對自己區域防衛的承諾。

針對台灣與烏克蘭的關係，陳冠廷以台灣烏克蘭國會聯誼會會長身分表示，烏克蘭的經驗對全球民主國家都是重要提醒，台灣希望與烏克蘭建立更務實的連結，但目前因雙邊尚未設立代表處，許多合作仍有拓展空間。他說，建立類似辦事處的溝通管道，有助知道彼此可以互補的各種合作方式。

陳冠廷並在演講中向烏克蘭人民強調，烏克蘭在戰事開始時的抵禦，以及成功收復最初部分被俄國侵佔的領土，成功證明國土防禦是可行的，這也有助於嚇阻中國在亞洲過於冒進。他說，「台灣感同身受，不會忘記」。

當天演講吸引劍橋大學台灣、烏克蘭及日本等國學生參與討論。劍橋大學地緣政治中心創辦人Brendan Simms教授亦到場聆聽，並致贈其中文譯作《銀翼狂潮：美國如何在中途島贏得太平洋戰爭》。陳冠廷表示，這讓他深刻體會到嚇阻與戰略韌性是跨世代、跨地域的共同課題。

在問答環節中，有學生詢問如何想像一個「理想國度」？陳冠廷回應，理想國度不存在。但他談到，如果能「塑造」較為理想的國際架構，台灣需要各國持續關注，並願意以具體行動支持和平穩定，英國與歐洲能做的，包括更頻繁的在台海周邊維持能見度，派遣軍艦行使自由航行，讓威權勢力明白國際社會持續關注台海情勢。

陳冠廷表示，很高興能夠透過此次演講與對話，持續向國際社會傳遞台灣的聲音，厚實台灣與國際接觸的基礎。

