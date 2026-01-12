劍湖山推出金馬五星年菜 另有五款單點年菜任選外帶 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】劍湖山渡假大飯店主廚團隊金馬迎春，特別推出限量預購的「海陸豐饌圍爐宴」五星年菜；無論是內用圍爐還是外帶年菜，熱門時段與品項均數量有限，建議民眾提早預訂，以免向隅；訂席服務專線：05-5829-900 分機7285，更多優惠資訊，請參閱劍湖山渡假大飯店官網：https://www.janfusun.com.tw/jrhhotel.php、FB粉絲團：https://www.facebook.com/janfusunhotel

劍湖山渡假大飯店主廚團隊金馬迎春，特別推出限量預購的「海陸豐饌圍爐宴」五星年菜。（圖／記者簡勇鵬攝）

劍湖山渡假大飯店推出的金馬迎春五星年菜，分由禪園中餐廳推出「海陸豐饌」除夕圍爐宴，嚴選龍虎斑、戰斧豬等頂級食材，新鮮入菜；並推出五款經典年菜外帶組，主打在家圍爐也能輕鬆享用星級美味；另外看準冬季養生風潮，由蔚藍西餐廳以「暖冬食補」為創意發想，將古早味薑母鴨、何首烏湯品搬上自助餐檯，還有經典爐烤牛排等大菜，讓饕客在馬年開春補足精氣神。

劍湖山世界總經理曾慶欑指出，今年由主廚團隊嚴選上乘食材，打造「海陸豐饌圍爐宴」，包括象徵年年有餘的「甘露蔥油龍虎斑」、鮮味迸發「金銀蒜蒸海大蝦」；絲滑Q彈、鮮香滑順的「上湯一品海皇羹」；象徵步步高升「鰻魚櫻蝦珍珠糕」、金湯清甜、膠質醇厚的「蟲草花燉花膠雞」，以及口感軟嫩多汁、霸氣十足的「杏菇黑椒戰斧豬」等十二道珍味美饌，每桌$16000+10%。

蔚藍西餐廳以「暖冬食補」為創意發想，將古早味薑母鴨、何首烏湯品搬上自助餐檯，還有經典爐烤牛排等大菜，讓饕客在馬年開春補足精氣神。（圖／記者簡勇鵬攝）

曾慶欑表示，另外蔚藍西餐廳部分，主廚顛覆創意企劃「暖冬食補」主題，將台灣人冬日必吃「懷舊薑母鴨」與香氣濃郁的「何首烏杜仲牛肉湯」納入無限量供應菜單中，還有「藥膳白玉燉牛肉」與「紅麴老滷豬圓蹄」等功夫菜，讓饕客在寒冬中暖身又暖心；此外，這道經典的「燒烤穀物沙朗牛」，更是肉食愛好者不能錯過的美味，另外還有數十道特色主題餐點；無論歲末年終部門聚餐、親友聚會，都是最高CP值首選；收費方式是平日午晚餐成人820（孩童550／幼童450）；假日成人950（孩童600／幼童500）以上均需另加+10%服務費。

另外，禪園中餐廳特別推出五款單點外帶年菜，方便依需求自由搭配，讓民眾輕鬆在家擺出一桌星級澎湃大菜。（圖／記者簡勇鵬攝）

副理鐘云湘指出，另外，禪園中餐廳特別推出五款單點外帶年菜，方便依需求自由搭配；其中首推年味靈魂「金湯一品佛跳牆」（3000），濃郁湯頭匯聚山海精華；香氣四溢、用料實在「燒鰻櫻花荷葉飯」（1200）；喜愛海鮮的饕客，絕不能錯過鮮美彈牙的「XO醬鮑魚御帶子」（1500）；醬香濃郁、蜜韻回甘「桂花蜜汁大肋排」（1200），以及開胃拼盤「金馬賜福五臨門」（1500），讓民眾輕鬆在家擺出一桌星級澎湃大菜。