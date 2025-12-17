劍湖山推「住」學公益 攜手展望會助雲林弱勢學童學習成長

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】劍湖山渡假大飯店長期關注在地弱勢兒少的教育與生活需求，持續以「住房提撥做公益」方式，將旅客每一次入住的支持轉化為陪伴孩子成長的力量。今年第八度攜手台灣世界展望會，推動「劍湖山揪團『住』學趣」公益行動，結合助學支持與職業體驗，陪伴雲林弱勢學童穩定學習、開拓視野。

劍湖山渡假大飯店曾慶欑總經理與孩子一同體驗體驗教室手作餅乾。

活動當日舉辦「小小廚神料理體驗課程公益開跑記者會」，雲林縣政府社會處賴俊嘉專員、國際崇她雲林社創社長廖文秀與社姊們到場見證。劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑也與受助學童一同參與，由西餐主廚陳世霖帶領孩子們製作手工餅乾，並在餐飲部同仁指導下體驗調飲製作，讓學童實際了解飯店各部門的工作內容，拓展對未來職涯的想像。

劍湖山渡假大飯點西餐主廚陳世霖帶領小朋友進行料理教室製作餅乾。



台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯指出，在關稅與通膨雙重壓力下，脆弱家庭的生活負擔明顯增加，2025年展望會於雲林地區服務的「最脆弱兒少」人次已達3,100人，顯示孩子正面臨更艱鉅的生活與學習挑戰。她感謝劍湖山渡假大飯店長期同行，也肯定國際崇她雲林社及縣府的支持，讓更多弱勢兒少能在穩定助學資源中安心就學。

透過企業、社團與政府攜手合作，讓一次住宿同時成就多方善的循環，不僅支持孩子的學習與成長，也為弱勢家庭注入穩定前行的力量。

曾慶欑表示，企業除了追求營運成果，也須善盡社會責任。飯店運用自身餐飲與服務專業，讓公益不只是一次性的活動，而是可長期累積的陪伴力量。透過孩子走進飯店空間，體驗不同學習場域，讓知識與技能回到日常生活中實際應用，也讓公益形成正向循環。

劍湖山渡假大飯店曾慶欑總經理與孩子一同體驗體驗教室手作餅乾。

本次活動延續深受孩子喜愛的料理教室，許多孩子與來賓都是首次體驗手作餅乾，透過合作完成作品，臉上洋溢成就感。今年更新增調飲體驗課程，孩子分組完成飲品，並親手分享給現場來賓，增添自信與成就。

參與活動的孩子中，有來自單親家庭、隔代教養家庭，也有父母因疾病或意外承受沉重經濟壓力的家庭。孩子們在活動中展現笑容，將親手完成的餅乾與飲品帶回與家人分享，成為家庭中難得的溫馨時刻，也讓現場來賓深受感動。

孩子動手調製可可歐蕾給台灣世界展望會中區辦事處胡婉雯區處長品嘗。

台灣世界展望會表示，透過企業、社團與政府攜手合作，讓一次住宿同時成就多方善的循環，不僅支持孩子的學習與成長，也為弱勢家庭注入穩定前行的力量。

