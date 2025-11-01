劍湖山推「酷咖啡券」 高空摩天輪品藝伎咖啡超浪漫

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】一年一度的「2025台灣咖啡節」於雲林古坑正式登場，身為台灣咖啡原鄉的代表，劍湖山世界同步推出「酷咖玩樂園」主題活動，即日起至11月19日祭出限時優惠，更在咖啡節限定五天（11/1、2、7、8、9）推出全新的「酷咖啡券」，為遊客打造結合咖啡與遊樂體驗的獨家行程。

劍湖山世界結合「KU COFFEE｜咖啡茶葉博覽館」的資源，並針對咖啡愛好者設計了全新的體驗。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界經理張華紋指出，今年特別結合園區內的「KU COFFEE｜咖啡茶葉博覽館」，推出專為咖啡愛好者設計的體驗票種「酷咖啡券」。購票者只需350元，即可享用招牌藝伎咖啡，並搭乘全台最高的幸福摩天輪，體驗在高空中品嘗咖啡的浪漫時刻，是今年咖啡節的一大亮點。

蔚藍西餐廳以咖啡入菜，推出「古坑咖啡美食饗宴」。（圖／劍湖山世界提供）

同時，「酷咖玩樂園」也祭出399元限時門票優惠，於指定時段搭配特定地區或身分證字號即可享有優惠。活動分兩波進行：

第一波：10月30日至11月9日，限彰化、南投、雲林、嘉義地區民眾，或身分證字號開頭為N、M、P、Q、I。

第二波：11月10日至11月19日，限桃園、新竹、苗栗、台中地區民眾，或身分證字號開頭為H、J、O、K、B、L。

遊樂園品咖啡後，記得帶上雲林良品伴手禮最佳人氣王第1名的「酷咖啡」與親朋好友分享。（圖／劍湖山世界提供）

符合資格者不僅享399元入園優惠，還可獲得「酷咖啡」指定咖啡買一送一券乙張，讓旅程更添咖啡香。

此外，劍湖山渡假大飯店也同步推出住宿和餐飲方案，於蔚藍西餐廳推出結合古坑咖啡風味的主題餐點，並在台北國際旅展期間祭出線上旅展優惠，雙人一泊一食僅需2,999元，入住期間延長至2026年6月底，為民眾提供更彈性的旅遊選擇。

線上旅展推出的住宿超值專案，讓遊客在暢玩樂園、品味咖啡之餘，也能以優惠價格享受。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界邀請全國民眾把握一年一度的咖啡盛事，到雲林古坑展開一場香氣與歡樂交織的「酷咖之旅」。

