劍湖山飯店爆食物中毒 逾20名國中生畢旅進醫院

前民眾黨立委李貞秀因遭開除黨籍而喪失立委資格，隨後接連上綠營媒體的政論節目反擊，此舉引起議論。對此，「館長」陳之漢直問，上任到現在做了什麼？除了製造大家的困擾、掉票，現在還背骨，「李貞秀你做了什麼？」且政治人物就是2個字「做人」，人家看的不是學歷，是人品！

中時新聞網 ・ 59 分鐘前 ・ 25 則留言