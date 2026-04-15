白沙屯媽祖前進北港朝天宮 進香現場實況、目前位置、路線一次看
劍湖山飯店爆食物中毒 逾20名國中生畢旅進醫院
桃園某國中近日進行畢業旅行，卻有多名學生在劍湖山渡假大飯店餐廳用餐完後，出現食物中毒症狀，緊急送醫救治。劍湖山飯店回應，有600多名學生入園，目前獲報20多人不舒服，已經送醫，衛生單位已經將檢體帶回，調查來源。
更多東森新聞報導
中壢最強便當出包！「上野烤肉飯」61人食物中毒
「清六食堂」173人食物中毒！ 受害者求償3登記管道曝光
又爆食物中毒！38人吃完便當上吐下瀉 桃園衛生局勒令停業
其他人也在看
畢旅變調！劍湖山樂園爆食物中毒 逾20學生送急診
桃園某國中畢業旅行在劍湖山樂園發生食物中毒疑慮。據劍湖山園區回應，今日有600多名學生入園遊玩，其中超過20人在園內餐廳用餐後出現身體不適症狀，已緊急送往醫院救治。 這起事件發生在畢旅的第3天，學生們在園區內進食後不久即出現疑似食物中毒的症狀。
劍湖山飯店爆疑食物中毒案！平鎮國中畢旅59學生送醫 30人留院
（更新時間：14：57）近來食物中毒事件頻傳，桃園市教育局今（15）天表示，平鎮國中畢業旅行期間在雲林劍湖山渡假大飯店用餐，學生發生嘔吐、腹瀉等症狀，59位學生就醫，其中30人留院觀察；目前雲林縣衛生
毒物醫師：少數發芽龍葵鹼 即可能汙染整批馬鈴薯
我國簽訂台美貿易協定（ＡＲＴ），美國輸台馬鈴薯若發芽，不再整批退運，剔除後便可加工使用。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，即使少數馬鈴薯發芽，但其所含龍葵鹼即可能汙染同批正常馬鈴薯，呼籲主管機關應加強抽驗龍葵鹼。
蔡正元入監滿頭白髮？邱毅曝他身體狀況不錯
[NOWNEWS今日新聞]前立委蔡正元因三中案入監服刑將近3週時間，同樣是前立委的老友邱毅昨（15）日透露，監所醫療環境差，年紀大的人免疫力又比較弱，但目前蔡正元身體狀況還不錯，就是在新收階段會過得比...
麻辣火鍋螃蟹"吃完上吐下瀉" 業者:若餐點有問題願負責
生活中心／陳堯棋 陳奎宏 台北報導又發生食安風波！台北南港lalaport一間知名的麻辣火鍋吃到飽，日前有民眾用餐後，發現螃蟹有尿騷味、肉質鬆散，蟹殼質地軟，懷疑食材不新鮮，甚至半夜出現上吐下瀉，緊急送急診，並通報衛生局。業者表示，後續若確定是餐點出問題，將依法負起相關責任，並妥善處理後續事宜。
白沙屯媽祖聖駕蒞臨西螺魚寮鎮南宮 兩年期盼化作感動淚水與震撼歡呼
【互傳媒／記者 蘇彩娥／雲林 報導】雲林西螺魚寮鎮南宮15日迎來年度宗教盛事的重要時刻，主祀玄天上帝、與白沙屯
住校學生晚餐後「上吐下瀉」 國立台灣戲曲學院疑爆食物中毒
國立台灣戲曲學院內湖校區爆發集體食物中毒事件，多名住校學生在進食晚餐後陸續出現上吐下瀉症狀，家長質疑食物不潔並要求校方究責。台北市衛生局15日晚上表示，有接獲通報疑似食物中毒，內湖區健康服務中心派員前往調查中。
快訊／6旬外籍女「腹痛、噁心又嘔吐」確診流行性腦脊髓膜炎！急匡21人
疾病管制署今(14)日公布新增1例流行性腦脊髓膜炎確定病例，為60多歲外國籍女性，今(2026)年4月1日入境，4月3日出現腹痛、噁心及嘔吐症狀，4月4日因發燒至醫院急診並收治住院，經醫院通報並檢驗確認，目前病況穩定，持續於一般病房治療中。衛生單位已匡列同行友人、醫院接觸者共21名，均無出現疑似流行性腦脊髓膜炎症狀，並由衛生單位進行健康情形追蹤共21人及預防性用藥評估共3人。（記者：簡浩正）
馬鈴薯沙拉釀禍？「上野烤肉飯」食物中毒人數破百 桃市衛生局說話了
桃園知名連鎖便當店「上野烤肉飯」爆發疑似集體食物中毒事件持續擴大！截至今（15）日中午，通報出現不適症狀人數已暴增至104人，其中有69人就醫，引發外界對食品安全高度關注。衛生局目前已勒令涉事門市停業，並全面追查感染源。
馬妞突倒地不起「血壓飆破220」 緊急送醫現況曝
馬妞（馬維欣）、蔡逸帆、曾治豪、陳怡婷以及腦神經外科醫師謝炳賢等人，近日在梁赫群、嚴立婷主持的《姊妹亮起來》分享驚魂送醫事件簿。馬妞回憶，她9年前清晨起床突然感覺嚴重眩暈、倒地不起，血壓一度飆破220緊急送醫。
這種咖啡別天天喝！日本醫師點名10種美食是「腎臟殺手」
小心！你每天吃的便利食物，可能正在默默傷腎。甜點、拉麵、果汁、炸物...，這些人人愛的美食，竟被日本醫師點名為「腎臟殺手」。 10種傷腎NG食物 日本山形縣立保健醫療大學理事長暨校長上月正博點
幽門桿菌潛伏致癌 台北慈濟：胃痛拖延恐錯失黃金期
（記者陳志仁／新北報導）55歲的王先生平時自認身體健康，無胃癌家族史，但長期有胃部不適與間歇性胃痛，並常出現「 […]
7歲童被迫「關毒氣室」驗出多種毒品反應 母與同居人被判刑
高市王姓女子與蔡姓男子同居期間，多次在住處涉嫌吸食毒品，影響她7歲兒子成長，經社工人員發現後報警處理，被高等法院高雄分院依妨害幼兒發育罪，各判處徒刑8月，比原審少1個月。 警方調查，被告王女育有7歲大兒子甲童，並自2024年12月間起，與被告蔡男共同在左營區住處生活。2025年3月初，全家搬遷，2人
快訊／桃園爆疑食物中毒！「38人上吐下瀉」內壢上野烤肉飯遭勒令停業
吃個烤肉飯也出事！有民眾昨（13日）中午和晚間食用桃園市內壢「上野烤肉飯」後，陸續出現上吐下瀉的情形，衛生局至今日一共接到38件疑似食品中毒症狀的通報，立即啟動食品中毒調查機制，並派員前往現場稽查，為防範風險擴大，目前已依法勒令該業者暫停營業。
《BBC》宣布2年內將砍2000人 節省10%開支
[NOWNEWS今日新聞]隨著AI浪潮來襲、閱聽者習慣快速轉變，全球媒體業彷彿邁入寒冬，《英國廣播公司》（BBC）當地時間週三證實，計劃在未來2年內裁員2000人，以節省年度開支的10%，約5億英鎊。...
白沙屯媽祖突轉向停駕秀傳醫院！彰化人淚憶2年前「奇蹟」
2026白沙屯媽祖進香活動於14日行經彰化市時，鑾轎「粉紅超跑」突然大幅轉向，直奔秀傳醫院大門並停駕約10分鐘，讓院內數百名醫護人員驚喜萬分。面對這突如其來的訪問，醫護人員立即準備香案，虔誠迎接並祈福。
館長怒嗆李貞秀「當政治人物就2個字」 還自爆一事
前民眾黨立委李貞秀因遭開除黨籍而喪失立委資格，隨後接連上綠營媒體的政論節目反擊，此舉引起議論。對此，「館長」陳之漢直問，上任到現在做了什麼？除了製造大家的困擾、掉票，現在還背骨，「李貞秀你做了什麼？」且政治人物就是2個字「做人」，人家看的不是學歷，是人品！
55歲女三餐吃「1物」養胃！反害半夜痛醒：超級地雷食物
根據統計，台灣平均每4人有1人有胃食道逆流的問題，且大家多認為「生病要吃白粥」，但營養師邱世昕表示，若是胃食道逆流的患者，稀飯反會讓胃酸逆流症狀加劇，是「飲食地雷」！若要真正養好胃，第一招是改吃固體食物，第二招為補足蛋白質。
白沙屯媽祖「一票香燈腳送急診」！醫曝「染A流也去進香」揭3大症狀
生活中心／綜合報導白沙屯媽祖12日深夜起駕，正式展開為期8天7夜的徒步進香行程，吸引約46萬名香燈腳一路跟隨。不過活動才開始1天多，就陸續傳出有信眾體力不支送醫的情況。台中大甲李綜合醫院急診室主任張宏文表示，自媽祖起駕前後，已有多名香燈腳因身體不適前往急診，其中13日一天就收治至少12名患者，年齡約落在20多歲至50多歲之間，大多是因平時缺乏運動習慣，又熬夜等待起駕、睡眠不足，長時間徒步行走後出現頭暈、昏厥、腳部抽筋等狀況，也有人因天氣炎熱、水分補充不足導致身體發熱，需緊急就醫治療。
李珠珢前隊友辭職！怒控職場霸凌 賽前被當眾辱罵「躲廁所大哭」
南韓職棒起亞虎啦啦隊隊長鄭嘉睿（정가예），因為精緻五官、火辣身材吸引許多粉絲，她也曾受邀來中職應援，跟先前隊友李珠珢在台北大巨蛋重聚。沒想到，鄭嘉睿今天（4/15）震撼宣布辭退啦啦隊，更怒控自己在職場上受到霸凌，不僅被當眾辱罵，甚至還躲在廁所痛哭，消息一出，震驚韓國與台灣棒球圈。