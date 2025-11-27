劍湖山跨年打造亞洲唯一摩天輪主體十分十秒煙火

劍湖山世界跨年晚會，打造亞洲唯一摩天輪主體十分十秒煙火，逾二十組藝人輪番精彩演出。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

邁入第十九年的劍湖山世界跨年晚會，廿七日「二○二六舞力High摩天輪跨年晚會」宣傳會中，總經理曾慶欑說，今年主題「舞力最厲害，有你才夠High！」，推出亞洲唯一摩天輪跨年十分十秒煙火秀，並結合K-Pop排舞及逾二十組藝人輪番精彩演出，當天遊樂設施延長至晚間十點，邀全台民眾來劍湖山體驗震撼煙火。

劍湖山世界總經理曾慶欑說，今年跨年煙火將挑戰感官極限，亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達一千公尺的「舞擺環山煙火」及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造長達十分十秒象徵十全十美璀璨展演。為讓遊客享受最完美視覺饗宴，推出園區觀賞最清楚三個區域於劍湖山網路商城開放給民眾預訂，第一波已秒殺。

廣告 廣告

曾慶欑說，劍湖山摩天輪高八十八米。今年跨年有別以往舉辦台灣樂園史上首次排舞大賽，賽事吸引近四十支隊伍報名，總決賽將於十二月三十一日跨年夜主舞台舉行，在數萬人見證下，頂尖舞者們將在摩天輪下爭奪超過二十萬元的總獎金，為跨年夜注入最熱血舞蹈靈魂。

此外，跨年晚會卡司陣容堅強，由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock 高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力派輪番精彩演出，還有人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔及舞蹈名師藍波親臨現場，與現場民眾同歡倒數迎接新一年的到來。

另外，宣布跨年當天遊樂設施延長開放至晚間十點，讓遊客從早玩到晚，享受超過十四小時的狂歡體驗，同時推出當日全日票只要三九九元(原價一一九九元)、當日壽星憑證購票享超值優惠價只要一百元，更多活動與票券資訊查詢劍湖山世界主題樂園官方網站。