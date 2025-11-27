劍湖山跨年煙火晚會邁19屆 首辦樂園K—Pop排舞大賽 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】邁入第19年的劍湖山摩天輪跨年煙火秀，今年推出「2026舞力High摩天輪跨年晚會」，以「舞力最厲害，有你才夠High」的主題，號稱是亞洲唯一的摩天輪跨年煙火秀，並首度舉辦樂園K—Pop排舞大賽，是場迎接2026跨年首選的好去處。

邁入第19年的劍湖山摩天輪跨年煙火秀，今年推出「2026舞力High摩天輪跨年晚會」，號稱是亞洲唯一的摩天輪跨年煙火秀。（圖／記者簡勇鵬攝）

劍湖山今年跨年活動更有別於以往，將舉辦台灣樂園史上首次的「K—POP排舞大賽」；目前已賽事吸引近40支隊伍報名，經過評審嚴格篩選，複賽將於12月25日登場，而最終總決賽則定於12月31日跨年夜的主舞台舉行，讓在萬人見證下，頂尖舞者們將在摩天輪下爭奪超過20萬元的總獎金，為跨年夜注入最熱血的舞蹈靈魂。

跨年煙火將挑戰感官極限，由亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」。（圖／記者簡勇鵬攝）

摩天輪煙火秀前的跨年晚會卡司陣容堅強，由知名主持人GINO、可緁領軍，攜手艾薇、TRI.BE KELLY 林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock 高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒、KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等實力派演出者輪番上陣。此外，人氣職棒啦啦隊員丹丹、安娜、潔潔以及舞蹈名師藍波老師也將親臨現場，與現場民眾一同倒數，迎接2026年的到來。

樂園首設VIP區，一開賣便呈現「秒殺」狀態，目前正釋出最後「施放保留席」，呼籲民眾務必前往劍湖山網路商城手刀搶購。（圖／記者簡勇鵬攝）

劍湖山世界總經理曾慶欑指出，全台最High的跨年去處就在劍湖山世界，今年是劍湖山世界第19次辦理跨年晚會，跨年煙火將挑戰感官極限，由亞洲唯一的「摩天輪主體」施放煙火，結合「舞動無限摩天輪雙輪煙火」、長達1000公尺的「舞擺環山煙火」以及「炫彩摩天輪雷射燈光秀」，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演。為了讓遊客享受最完美的視覺饗宴，煙火施放角度經過精密試算，只有親臨園區才能感受到被煙火與雷射光環繞的震撼美景，帶領大家從2025一路High到2026。

曾慶欑表示，跨年期間的飯店訂房與樂園VIP區一開賣便呈現「秒殺」狀態，為回應遊客熱情，目前正釋出最後「施放保留席」，呼籲民眾務必前往劍湖山網路商城手刀搶購，以免向隅。

炫彩摩天輪雷射燈光秀，打造總長達10分10秒，象徵十全十美的璀璨展演，讓遊客享受最完美的視覺饗宴。（圖／記者簡勇鵬攝）

董事長尤義賢表示，除了精彩的表演，劍湖山世界更宣布跨年當天遊樂設施將延長開放至晚間10點，讓遊客從早玩到晚，享受超過14小時的狂歡體驗，12月31日也推出全日票只要399元（原價1199元）、憑青春動滋券購票兩人同行才 699元、當日壽星本人憑證購票，還享有超值優惠價只要100元，更多活動與票券資訊，都在劍湖山世界主題樂園官方網站，劍湖山世界邀請全台民眾，今年跨年就來劍湖山，體驗最震撼的煙火、最熱血的舞蹈與最強大的明星陣容。