劍湖山跨年秀炸裂 「摩天輪雙輪煙火」震撼全場

▲隨著全場齊聲倒數「5、4、3、2、1」，雲林夜空在瞬間被點亮。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】隨著全場齊聲倒數「5、4、3、2、1」，雲林夜空在瞬間被點亮。劍湖山世界跨年晚會31日晚間盛大登場，祭出亞洲唯一的「摩天輪雙輪煙火」，長達10分10秒的花火秀結合雷射燈光與音樂節奏，為2026年揭開最燦爛的序幕。

▲壓軸登場的摩天輪雙輪煙火，直接架設於摩天輪主體，搭配獨家漩渦煙火、環山花火與絢彩雷射燈光，打造零死角視覺饗宴。（記者蘇峯毅攝）

今年跨年活動以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，從晚間6點30分起熱力開唱，由主持人GINO與可緁帶動氣氛，多組實力派歌手與舞者接力登台，包括艾薇、林韋希、麗小花、翁鈺鈞、一綾、林琇琪、安勍、T.Rock高定言、Ukaz Bai、Zi、蔡宜軒，以及KNI9HT BEATS、SOUL CHU、DANCE FORCE等團體，讓現場氣氛一路升溫。

壓軸登場的摩天輪雙輪煙火，直接架設於摩天輪主體，搭配獨家漩渦煙火、環山花火與絢彩雷射燈光，打造零死角視覺饗宴。煙火秀分為五大主題章節，從新年祝福到元氣應援舞曲，象徵揮別過去的不愉快，迎向充滿希望的2026年。

▲跨年夜最受矚目的，莫過於亞洲唯一的摩天輪雙輪煙火秀。長達10分10秒的花火，結合雷射燈光與音樂節奏，環繞整座樂園施放。（記者蘇峯毅攝）

劍湖山世界表示，新年期間將推出「元氣應援團」系列活動，邀請民眾走進樂園，搭上G5、衝瘋飛車與擎天飛梭，把壓力一次釋放，讓歡樂一路延續。跨入2026年，樂園年度主題定為「意想不到！你的歡樂超展開！」，持續鎖定全年齡層遊客推出多元活動。總經理曾慶欑表示，新年期間除元氣應援團外，也同步推出優惠方案，從2026年元旦到1月23日，汽、機車車牌號碼含「5、6、7、8」任一碼，即可享門票優惠，可上劍湖山官網查詢。