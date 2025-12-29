劍湖山跨年舞力High 警力進駐安檢、維安全面升級

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉、簡勇鵬／雲林報導】迎接2026年跨年倒數，全台指標性活動之一的「劍湖山世界舞力High摩天輪跨年晚會」即將登場。為因應跨年夜大量人潮，並確保遊客安全，劍湖山世界於12月29日辦理年度跨年晚會活動疏散演習，結合警方進駐與強化安檢措施，全面提升活動維安層級，讓民眾能在安全無虞的環境中迎接新年。

劍湖山世界強調，透過29日的安全演練，園區已做好萬全準備，邀請全國遊客來到雲林古坑。（圖／劍湖山世界提供）

劍湖山世界指出，跨年夜入口處將由警力協助執行安檢，園區並已公告禁止攜帶危險物品入園，安檢重點將鎖定大型包包、推車及可疑狀況，以防違禁品進入，確保公共安全。園方表示，相關措施均已事前規劃，盼遊客配合安檢流程，共同維護跨年活動秩序。

廣告 廣告

為確保萬無一失，園區於今12月29日聯合雲林縣警察局斗南分局進行實地疏散演練。（圖／劍湖山世界提供）

為使維安作業更臻完善，劍湖山世界於29日聯合雲林縣警察局斗南分局進行實地疏散演練，內容涵蓋突發狀況通報、分區引導疏散及緊急醫療救援動線配置。演練中模擬人潮糾紛與突發事件，確認工作人員、聯合指揮中心與警政單位之即時聯繫機制，同時將舞台周邊區域劃分多個疏散區塊，引導人潮循安全路線撤離，並規劃專屬救護通道，確保醫療資源能迅速進場。

劍湖山跨年晚會將舞台核心區劃分為三大區域，由引導員指揮人潮迅速往安全路徑撤離。（圖／劍湖山世界提供）

今年跨年晚會以「舞力最厲害，有你才夠High！」為主題，最大亮點為長達10分10秒的摩天輪雙輪煙火秀，搭配山景花火，營造震撼視覺效果。舞台表演則邀集多位藝人、舞者及主持人輪番登場，並舉辦首屆「劍湖山盃K-Pop排舞大賽」決賽，帶動現場氣氛，與民眾一同倒數迎接2026年。

維安升級，模擬民眾糾紛與脫序行為，演練工作人員與「聯合指揮中心」及警政單位的即。（圖／劍湖山世界提供）

配合跨年活動，劍湖山世界也宣布12月31日遊樂設施將延長開放至晚間10時，並推出多項門票優惠方案，提供遊客從白天一路玩到跨年的完整體驗。園方表示，透過完善演練與跨單位合作，已為跨年晚會做好充分準備，期盼民眾在安心的環境中，於雲林古坑迎接嶄新的2026年。

2026劍湖山「舞力High」跨年晚會維安升級！雲林縣政府和警方進駐加強安檢，12月29日實地。（圖／劍湖山世界提供）

立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！